Quién es Victor Hugo Gallardo, el párroco "aventurero" que llega a Chimbas

El presbítero Víctor Hugo Gallardo, fue designado como nuevo párroco de Nuestra Señora de Andacollo en Chimbas, es un sacerdote con una trayectoria destaca por su marcado carisma, su cercanía con los fieles y un espíritu auténticamente aventurero. Deja su labor en la Parroquia de Santa Bárbara, lugar al que irá como párraco Jonatan Felix, que se encontraba ejerciendo funciones en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María de Fátima.

Su carácter carismático se evidencia en su forma de vivir el sacerdocio no solo como un llamado contemplativo, sino como una misión activa. Ha sido testigo de su entrega y pasión en diversas peregrinaciones y travesías: en varias ocasiones celebró misas en la cumbre del Mercedario o en el Aconcagua, y ha cruzado la cordillera a pie como parte del grupo “Uniendo pueblos, uniendo vidas”.

Publicidad

Este contacto con la naturaleza no solo lo define como un sacerdote “aventurero”, sino también como alguien dispuesto a convertir el camino en espacio de fe, atravesando terrenos inhóspitos con la convicción de que Dios acompaña cada paso.

En la comunidad a la que ahora se incorpora, Andacollo (Chimbas) una de las más numerosas de San Juan, Gallardo aportará su estilo cercano y dinámico. Es un pastor que no teme salir del templo para ir al encuentro de sus fieles, incluso en espacios no convencionales, y cuya experiencia transversal, desde las montañas hasta la vida cotidiana de los barrios, ofrece un testimonio de fe activo y vibrante. Su presencia en Andacollo promete inyectar un aire fresco de evangelización vivencial, movida por la aventura, pero siempre anclada en la cercanía pastoral.