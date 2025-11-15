Motociclista murió en un siniestro vial en Pocito

En la intersección de las calles San Miguel y 8, en el departamento de Pocito, se registró un siniestro vial de consecuencias fatales durante la jornada de hoy. El hecho involucró a un vehículo motocicleta y resultó en el deceso de su conductor.

La víctima fue identificada como Leonardo David Vega, de 46 años de edad, con domicilio en el Barrio Victorino Ortega. Según los reportes preliminares, el sujeto perdió la vida en el lugar del accidente.

De acuerdo con la investigación inicial realizada por personal policial, el conductor de una motocicleta Yamaha FZ 150cc, habría realizado una maniobra incorrecta que derivó en la pérdida de control del vehículo. Como consecuencia, impactó contra un cesto de basura y un sifón, sufriendo lesiones de carácter mortal.

El informe policial señala que no se registraron otros vehículos involucrados en el siniestro. Personal de la Comisaría 7ma se encuentra abocado a la investigación exhaustiva de las circunstancias que provocaron el hecho, procediendo con las actuaciones correspondientes establecidas para este tipo de eventos.