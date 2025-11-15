Detuvieron a un hombre por agredir a su pareja y romper su tobillera electrónica en Rawson

Un individuo de 43 años de edad fue detenido en la localidad de Villa San Damián, departamento de Rawson, tras mediar denuncia por agresión física contra su pareja y daño a un dispositivo electrónico de seguridad. El sujeto, identificado como Daniel Eduardo Noriega, quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

El incidente ocurrió en un inmueble ubicado en calle Rivadavia 488. Según el informe policial, Noriega habría agredido a su pareja en el rostro en un contexto de violencia intrafamiliar. Simultáneamente, se verificó que el imputado provocó daños en el transmisor electrónico que la víctima portaba como medida de protección.

La persona agredida realizó la correspondiente denuncia, tras lo cual personal de la Subcomisaría Buenaventura Luna procedió a la aprehensión del mencionado individuo. La causa judicial lo imputa por los delitos de lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar y daños agravados, figurando actualmente a disposición de la justicia competente.