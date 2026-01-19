Un momento de ocio y asado en Sierra de los Padres se transformó en una situación de alto riesgo cuando, este domingo por la tarde, una yarará de gran tamaño apareció en la entrada de la cabaña donde cuatro amigos estaban reunidos para cocinar y pasar el fin de semana.

Según relataron los protagonistas del hecho a medios locales, uno de ellos intentó entrar a la cabaña cuando se encontró cara a cara con la serpiente. En un primer intento de ahuyentarla con un palo, el animal reaccionó de forma agresiva, ingresó al interior de la vivienda y terminó escondiéndose debajo de una cama, lo que generó una situación de riesgo que los ocupantes no pudieron resolver por sus propios medios.

Ante el peligro potencial de una mordedura, los hombres llamaron a los bomberos de Sierra de los Padres, que llegaron rápidamente al lugar. El personal especializado logró resguardar a la yarará y trasladarla para su reubicación sin que se registraran heridos. Desde el cuartel destacaron que estos episodios pueden ocurrir “de vez en cuando”, aunque en este caso el tamaño de la serpiente, estimado en cerca de un metro y medio, llamó la atención de los rescatistas.

La intervención profesional permitió que el susto terminara sin consecuencias para las personas presentes, y el reptil fue llevado a un lugar seguro lejos de zonas habitadas