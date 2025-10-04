Furiosa, Zoe Bogach decidió hacer frente a los rumores que la vinculaban con los futbolistas Mauro Icardi y Leandro Paredes. En diálogo con Facundo Ventura en 5 de Copas (HQ Play TV), la ex participante de Gran Hermano negó rotundamente estar involucrada con ellos.

Las versiones surgieron en medio de su separación de Manuel Ibero. Zoe aseguró que la relación terminó a causa de una infidelidad de él, pero su ex pareja retrucó la acusación, señalando que Zoe era la infiel y vinculándola directamente con ambos jugadores.

Respecto a Icardi, Ibero comentó en un fuerte descargo en redes sociales que el futbolista supuestamente "le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos con la China" (Suárez). Ibero agregó que Icardi le decía a Zoe que no podía hablar mucho, pero quería mostrarle que era él. En cuanto al jugador de Boca, Paredes, Ibero dijo que Zoe y él "estuvieron pelotudeando en un boliche". Además, Ibero señaló que Paredes le decía a Rosina que "Zoe le encantaba, que era su debilidad".

Sin embargo, Zoe negó categóricamente estas versiones. Molesta, la ex Gran Hermano señaló que no podía creer que los canales levantaran esta noticia. Ella advirtió que el hombre "lo único que quiere es tapar su infidelidad y que no hablen de eso".

Zoe fue enfática al negar los vínculos y en proteger la intimidad de los futbolistas: “Mirá si yo me voy a meter con un tipo casado, que tiene hijos. Después no sé qué dijo de Icardi, todo mentira”.

Finalmente, Zoe remarcó su postura sobre la seriedad del asunto. Explicó que no quería hablar más del tema porque no quería darle más "entidad". Para ella, este le parece "un tema muy delicado" porque Mauro Icardi y Leandro Paredes "son personas muy conocidas" y aseguró que no quiere meterse "en el medio de nadie". Zoe concluyó recordando que ambos tienen familia y preguntándose: "¿cómo voy a hacer eso yo? La gente me conoce desde el día uno”.