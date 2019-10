"El mundo del fútbol es una mentira y una farsa", cuestionó el defensor de Barcelona, Gerard Piqué

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El defensor de Barcelona de España Gerard Piqué cuestionó hoy que el "mundo del fútbol es un espectáculo constituido por la mentira y la farsa", y que por eso en cada lío en que se involucra lo hace "con premeditación". "Lo que hago cada vez que me meto en un lío, dentro o fuera del campo de juego, es premeditado, porque me divierte, ya que el mundo del fútbol es un espectáculo conformado por la mentira y la farsa", expresó Piqué. "Normalmente es algo premeditado lo que hago, y aunque no parezca lo paso bien.De hecho después de algo polémico que digo, nos reímos mucho en el vestuario con mis compañeros", reconoció. "En el fútbol es todo una mentira y una farsa. Es todo mucho más fácil de lo que la gente cree. Los jugadores nos llevamos de maravilla. El ambiente es genial. Cuando nos metemos en líos es porque queremos un poco de salsa", añadió Piqué en su visita al popular programa El Hormiguero.3, que se emite por Antena 3, de España. Piqué dijo allí que "cuando era joven" le afectaban "más las críticas. Pero ahora las relativizo, porque el fútbol es absolutamente resultadista", añadió el jugador catalán, que también se refirió a la temporada actual del equipo capitaneado por Lionel Messi. "Si la pelotita entra, muy bien. Y si no entra, pues a quedarte en casa y no aparecer. Tener la gente en contra me motiva más porque cuanto mejor juegas, más los molestas. Los años en los que me silbaban en la selección fueron mis mejores años, porque allí porque me motivaba más", indicó. En otro orden, Piqué, que presentó este martes la nueva edición de la Copa Davis -que se que se disputará del 18 al 24 de noviembre en el Caja Mágica de Madrid- organizada por él como promotor, no tuvo dudas en señalar quién es para él el mejor tenista de la historia: "Roger Federer", opinó.