Un hombre de 22 años fue detenido en el barrio Jardín, en el distrito de La Bebida, en Rivadavia. El sospechoso, Ángel Pante Cortés, fue aprehendido por la Policía de San Juan, de la Comisaría 38°, luego de que intentara robar la jaula con un ave, una cata precisamente, de la puerta de una vivienda.

Tras darse el hecho, la dueña del ave alertó a la Policía de San Juan sobre la sustracción de su mascota. Al revisar las cámaras de seguridad, la mujer identificó al delincuente, quien llevaba un buzo de color azul y la jaula con el ave en la calle.

La víctima y sus familiares lograron encontrar al ladrón en la avenida Ignacio de la Roza. Allí lo interceptaron y, ante la intención de agredirlo, intervino la Policía. El ayudante fiscal Thomas García se hizo presente en el lugar, entrevistó a la víctima y al personal policial, y ordenó el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el delito de hurto simple en grado de tentativa.

El joven quedó detenido y a disposición de la Justicia.