"El Patalarga", animación para todas las edades sobre los miedos y la rebeldía

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

"El Patalarga", película de animación de Mercedes Moreira que estrena este jueves, es una entretenida película situada en un pueblo del interior, donde el temor sembrado por los mayores para controlar a los niños se entrecruza con la corrupción local en medio de intrépidas y graciosas situaciones.



"Queríamos trabajar esta idea de cómo el monstruo con el que se asusta a les niñes para mantenerlos bajo control, va cambiando de nombre en distintos lugares del mundo. El miedo es el mismo, solo toma distintas formas. En este caso el monstruo es utilizado por una figura de poder para manipular y controlar", dijo Moreira a Télam.



La idea, explicó, surgió de la mente del guionista Edgar Roggenbay, con quien fundó unos años atrás la productora Eucalyptus "con la idea de hacer animación con contenido, trabajar ideas, estéticas y técnicas" que le interesaran a la dupla.



La cinta que cuenta con las voces de Fabio Posca, Peto Menahen, Ines Efrón, Charo Lopez, Azul Fernández, Julian Lucero y Tamara Kipper, narra las vicisitudes de tres amigos que se enfrentan al mito de El Patalarga, un ser inventado que secuestra a los niños que no duermen la siesta.



"En palabras textuales de él, la idea surge porque de chico lo asustaban con el Patalarga. En realidad era la sombra de quien subía la escalera para retarlo cuando hacía mucho lío. No sabe si lo inventó su madre o su padre, ni si ellos lo heredaron o lo inventaron. En fin, es lo de menos quien lo inventó", señaló la directora.



En ese tren, y pensando en la película, Moreira y Roggenbau querían "que sean les niñes los que desenmascararan la verdad", advirtió la cineasta sobre el desarrollo del filme.



"Queríamos que la lección esta vez la den les niñes, en lo particular a mí el guión, que me encantó apenas lo leí, me dio la posibilidad de jugar con diversos tipos de humor y plantear temas de género e ideas que me parecen sustanciales para los tiempos que transitamos y todo eso dentro de un dinamismo y una historia de aventuras y suspenso que creo que a les pibes les va a encantar, aparte de hacerlos reflexionar, y a les adultes les va a divertir". sostuvo Moreira.



Télam: ¿Qué atractivo tiene un ámbito pueblerino para contar una historia como esta?



Mercedes Moreira: En los pueblos los mitos suelen ser más fuertes y la hora de la siesta es una fija aún en muchos de ellos, por eso tenía sentido plantear la historia en un pueblo no definido particularmente y atemporal como la historia que se narra.



T: ¿En qué momento se pierde la inocencia respecto a los padres?



MM: Creo que en general cuando van creciendo y a las puertas de la pubertad pueden comenzar a abandonar un poco la idealización. La humanización de madres y padres es un hecho necesario para ir madurando e ir haciéndose adultos, comprendiendo a medida que crecen a madres y padres como iguales, y convirtiéndose en su propia figura de autoridad.



T: ¿En qué estado está la animación en Argentina?



MM: La animación argentina está en movimiento y está creciendo, ya hay mucha gente capacitada para realizar animación de calidad en varias técnicas y mucha gente con ganas de aprender y desarrollarse en esta área.



T: ¿Hacer animación en Argentina es más difícil que hacer otro tipo de cine?



MM: Las necesidades son diferentes en relación al cine de ficción o documental o cualquier otro, un proyecto de animación complejo como lo es un largometraje involucra muchísimo más tiempo y equipo técnico. Siento que recién estamos empezando a darle voz a estas necesidades que difieren tanto de otros tipos de cine.