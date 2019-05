Carismática. Atenta a cada pregunta. Buena onda y muy cordial. Así se la vio a Lizy Tagliani en la entrevista que le realizó DIARIO HUARPE antes de su visita a San Juan este sábado.

La comediante y conductora, que estará en el Teatro Sarmiento desde las 21 presentando su show Lizi una chica diferente, comentó sobre su actualidad, el show que trae y dejó un consejo para acompañar a quienes están en etapa de un cambio de género.

¿Con que espectáculo llegas a San Juan?

Voy con un unipersonal de muchas anécdotas. Algunas de ellas las conté en el espectáculo anterior y tiene que ver con historias de mi vida de una manera muy divertida y graciosa. Hace referencia a cómo uno va criando, educando y forjando el destino y sobre todo en mi caso que es a través del humor. Voy con una cantante y Javi que es el locutor del precio justo. Esta es una sorpresita que tenemos para la gente de la gira.

¿En qué andas ahora?

Estoy haciendo El precio justo y teatro en la calle Corrientes. También tengo algunas fechas en el interior. De hecho las primeras que hago son estas de estar en Mendoza y San Juan.

¿Te gusta viajar?

Me encanta la gira y viajar. Desde que empecé a hacer gira es lo que más me gusta. Me encanta recorrer. De chica no iba a ningún lado de vacaciones así que aprovecho las giras, son una especie de mino vacaciones donde disfruto muchísimo. No me cansa, me apasiona. Me da lo mismo ir al hotel cinco estrellas o al más chiquito. Me gusta comer la comida del lugar y conocer gente. Me da mucha felicidad.

En este momento complicado del país ¿como ves lo económico?

Yo particularmente estoy viviendo un muy bien momento. A nivel teatro y laboral ni hablar. La verdad es que trato de no meterme en este tipo de cuestiones. Sí sé que para mucha gente es más difícil. Yo lo sé porque lo viví también de pequeña así que conozco cuando la economía ajusta y hay necesidades.

¿Te imaginaste este presente?

No, así tal cual está no. Me imaginaba que en algún momento iba a estar mejor porque siempre he trabajado muchísimo en la peluquería hasta que de barrer tantos pisos pude tener mi propia peluquería. Todo lo que emprendí siempre tuve un buen momento producto del trabajo y del esfuerzo. Pero este momento tal cual lo estoy viviendo no porque yo tampoco me había propuesto ser famosa o hacer un programa.

¿Cómo te sientes con el cariño de la gente y teniendo en cuenta que te ven como una referente?

Me gusta mucho y disfruto mucho del cariño. Me encanta y me gusta saber que le saco una sonrisa a la gente y por eso trato de no meterme en conflictos porque me parece que mi misión en esta vida o en esto que hago es llevar una alegría limpia de cualquier tipo de contexto que enfrente.

¿Qué le dirías a los jóvenes que están teniendo esta transformación que tuviste tú y de la que pudiste salir adelante?

A los jóvenes no mucho porque nosotros cuando estamos en la transformación y estamos buscando nuestros propios horizontes sabemos muy bien lo que queremos y cómo hacemos. Les hablaría más a los padres, la familia, el entorno, la gente con la que se rodea que hay que ser respetuoso y ponerse en el lugar del otro, comprender y entender para poder acompañar este cambio.