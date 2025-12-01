La Cámara de Industriales Panaderos (Cipan) advirtió que el sector atraviesa una crisis sin precedentes desde que Javier Milei asumió la presidencia a finales de 2023. Según sus datos, se cerraron 1.800 panaderías en todo el país y se perdieron entre 11.000 y 15.000 puestos de trabajo, cifras que superan ampliamente los impactos de la crisis de 2001 y la pandemia de COVID-19.

Martín Pinto, titular de Cipan, explicó que el sector está “siempre trabajando a pérdida” y que la situación actual es mucho más grave que en episodios anteriores. “En estos dos últimos años tuvimos 1.800 panaderías cerradas, con una pérdida de entre 11.000 y 15.000 puestos de trabajo. Si me decís que es solamente la panadería, no, es en general. Tenemos 17.000 pymes cerradas en estos dos años, con casi 300.000 puestos de trabajo perdidos”, detalló.

Publicidad

El desplome en las ventas es alarmante: el consumo de pan cayó un 55%, mientras que la pastelería y tortas registraron una baja de hasta 85%. Al mismo tiempo, los costos de producción se dispararon, especialmente las tarifas eléctricas, que aumentaron entre un 45% y 50% respecto al mes anterior, generando facturas “totalmente desorbitantes” para los panaderos.

Esta combinación de costos crecientes y caída de la demanda obliga a los comercios a reducir personal. “Todo lo que no vendemos en los mostradores repercute en nuestros negocios, y lamentablemente lo primero que tiene que hacer un panadero es empezar a suspender gente, empezar a dar de baja compañeros”, afirmó Pinto.

Publicidad

El dirigente remarcó que los aumentos continuos en insumos y tarifas son insostenibles sin trasladarlos a los precios, pero esto a su vez provoca que “la gente hoy compra lo que puede y no lo que quiere”, lo que profundiza la crisis en el sector.