Después de varias horas de negociación, finalmente el grupo de 7 sujetos armados acaban de entregarse. De acuerdo a las fuentes informantes de la Policía de San Juan, los sujetos quedarán a disposición de la justicia.

Quien lleva el caso de oficio, es el fiscal Ignacio Achem. De acuerdo a lo trascendido, en las últimas horas, los 7 sospechosos estarían vinculados a un asalto ocurrido previamente en Rivadavia.

Tras el hecho, se habría iniciado una persecución que culminó en el complejo de torres de departamentos localizado en Trinidad.

La situación fue de máxima tensión, puesto que hubo un perímetro de seguridad dispuesto por los efectivos policiales.

En el lugar trabajó personal especializado, incluyendo efectivos del grupo GERAS, que intervino en las detenciones.

Las primeras versiones indican que los sospechosos habrían cometido un delito contra la propiedad antes de intentar escapar, lo que derivó en el despliegue de un amplio dispositivo policial en la zona.

Mientras se espera la autorización judicial, la zona permanece bajo estricta vigilancia y con fuerte presencia de uniformados, en un operativo que mantiene en alerta a los vecinos del sector.

