El GERAS cercó el barrio Manantiales y hay 7 delincuentes atrincherados

Un fuerte operativo policial se desplegó este jueves por la tarde en el barrio Manantiales, en Capital, donde efectivos de la Policía de San Juan mantienen cercado el complejo habitacional ante la presencia de presuntos delincuentes que se habrían atrincherado en un departamento.

Según informaron fuentes de la fuerza, los 7 sospechosos estarían vinculados a un asalto ocurrido previamente en Rivadavia. Tras el hecho, se habría iniciado una persecución que culminó en el barrio Manantiales, donde los involucrados se refugiaron en una vivienda.

La situación es de máxima tensión y el operativo se mantiene en curso. El perímetro fue completamente cerrado mientras se aguarda la orden judicial para avanzar con el allanamiento y concretar las detenciones.

En el lugar trabaja personal especializado, incluyendo efectivos del grupo GERAS, preparados para intervenir ante cualquier eventualidad.

Las primeras versiones indican que los sospechosos habrían cometido un delito contra la propiedad antes de intentar escapar, lo que derivó en el despliegue de un amplio dispositivo policial en la zona.

Mientras se espera la autorización judicial, la zona permanece bajo estricta vigilancia y con fuerte presencia de uniformados, en un operativo que mantiene en alerta a los vecinos del sector.