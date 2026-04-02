

En el Día de los Veteranos y Caídos de la Guerra de Malvinas, el diputado nacional, Máximo Kirchner formó parte de un acto donde criticó con dureza al presidente Javier Milei, afirmando que “admira a quien fue una criminal de guerra”, en referencia a Margaret Thatcher.

Ubicado en la esquina del barrio porteño de La Paternal, el acto tuvo la inauguración de un mural en el marco de las actividades que se realizan junto a los militantes con el objetivo de homenajear a quienes defendieron la soberanía argentina.

En este contexto fue que el referente de la agrupación La Cámpora lanzó la crítica al presidente Javier Milei al decir: "En este tiempo donde tenemos un presidente que admira a quien fue una criminal de guerra, Margaret Thatcher, porque eso fue el hundimiento del crucero General Belgrano".

Mirando el mural, añadió ante los presentes: “Espero que este reconocimiento sea un pequeño bálsamo y reparo a tanta crueldad de una sociedad que había empujado al olvido a quienes habían ido a defender su territorio”, afirmando que “lo irreversible es la defensa de la patria. Eso es lo irreversible para nosotros y nosotras”.

“Muchas veces buscan dividirnos bajo falsos antagonismos y lo que tenemos que tener muy en claro de aquí en adelante es que el parteaguas no es un nombre ni un apellido, sino si se defiende la patria o si no se la defiende”, sostuvo Kirchner.

Asimismo, reforzó su discurso diciendo que “lo irreversible es el recuerdo de los compañeros y compañeras que dieron la vida, lo irreversible es seguir levantando la voz cuando muchos se callan, lo irreversible será siempre que estamos dispuestos a dar todo lo que haya que dar como hicieron ellos por nuestro país”.

Finalmente, cerró su participación con un mensaje pensando en las elecciones presidenciales del próximo año: “Un presidente que entiende que la única forma de terminar y llegar al 2027 es entregando el país con el RIGI y con la Ley de Glaciares. Oponerse a esas leyes es defender la soberanía también”.

