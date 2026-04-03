Con el conflicto internacional en Medio Oriente, las cotizaciones del precio del barril de petróleo crudo “Brent” y el aumento del impuesto a los combustibles, entre otros costos derivados, las góndolas de mayoristas y comercios minoristas de todo el país, empezaron a recibir actualizaciones en las listas de precios de todos los productos de consumo.

El efecto, se evidencia con mayor intensidad en los artículos derivados del petróleo y aquellos con alta carga logística. La mayoría de los precios sufrieron las remarcaciones más fuertes para el inicio de abril.

Las subas alcanzan el 12% en productos básicos debido al salto en los costos de fletes y logística tras la crisis internacional que afecta el sector, a raíz del conflicto bélico.

Según informó Ámbito Financiero, los productos con abastecimiento diario sufrieron las mayores consecuencias por el encarecimiento de los traslados. “Los productos que más se ven afectados por el aumento del combustible son todos los que tienen una fuerte incidencia de logística y tienen abastecimiento diario, como panificados, lácteos y carnes”, explicó Armando Farina, vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM).

El directivo también mencionó que “todo lo que sea derivado del petróleo está sufriendo fuertes aumentos”, entre los cuales destacó especialmente a los insecticidas. Firmas como Mastellone, Danone, Georgalos y Molinos ya enviaron sus nuevos valores con ajustes que oscilan entre el 3% y el 9% mensual.

En el caso de los productos de limpieza y las pomadas de la marca Washington, alcanzaron un incremento del 12%.

Los cambios se verán reflejados desde este lunes cuando se reinicie la actividad comercial después de Semana Santa.