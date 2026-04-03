En el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Cordoba, Talleres y Boca Juniors se quedó con la victoria por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fúbtol de la AFA.

El encuentro mediado por el árbitro Nazareno Arasa y Juan Paufundi en el VAR, inició con buen ritmo reflejando la forma en que se encuentran ambos equipos.

Boca, al mando de Claudio Úbeda, optó por la rotación de jugadores, puesto que está con la mira puesta en el inicio de la Copa Libertadores y varios partidos próximos que le cargan la agenda en todo el mes de abril.

Mientras el “Xeneize” acumula ocho encuentros sin derrotas (solo tres triunfos), la “T” de Córdoba no cae hace cuatro cotejos.

Durante el primer tiempo, el duelo estuvo muy parejo, si bien hubo momentos de peligro en cada arco, el marcador en 0 parece irrompible. Hasta el momento iban 0 a 0.

Talleres tuvo el primer acercamiento de la noche a los 12 minutos del primer tiempo, con un desborde por izquierda del extremo Rick Morais, cuyo centro buscapié hubiera habilitado al delantero Ronaldo Martínez, de no ser por el oportuno corte del arquero Leandro Brey.

En 21 minutos, el enganche Franco Cristaldo buscó un remate al arco a algunos metros de la medialuna del área, aunque su disparo se fue demasiado alto.

La primera llegada de peligro, en un primer tiempo de poco vuelo, tardó hasta los 30 minutos en llegar, con una combinación por derecha que terminó en un remate bajo del mediocampista Tomás Aranda, que el arquero Guido Herrera pudo contener sobre su palo derecho.

Un minuto después, el defensor Jorge Figal ganó de cabeza en un córner, a la altura del área chica, con un cabezazo que se desvió y pasó muy cerca del travesaño.

Talleres llegó con peligro a los 34 minutos, cuando un pase filtrado por izquierda rompió líneas y permitió el remate de Rick dentro del área, aunque no pudo acomodar bien el cuerpo y definió muy desviado por el primer palo.

A los 40 minutos, el arquero Leandro Brey salió mal a cortar un centro y dejó una pelota suelta en el área grande, que terminó en un remate de tijera de Ronaldo Martínez, el cual fue despejado sobre la línea, aunque el atacante paraguayo estaba en posición adelantada. 21:05

En tiempo cumplido de la primera etapa, el defensor Augusto Schott capturó un rebote desde el costado derecho del área grande y remató con el empeine, con un tiro potente que se fue cerca por el segundo palo.

En el segundo tiempo la historia cambió

A los 12 minutos, del segundo tiempo, un gran pase filtrado de Aranda dejó mano a mano al delantero Miguel Merentiel, que quiso eludir a Guido Herrera con un autopase pero el guardameta se quedó con la pelota, de buena intuición para achicar e ir al piso.

El partido venía más trabado que nunca y no habían situaciones preocupantes. Hasta que en 25 minutos del complemento, Boca por fin pudo abrir el marcador, con un pase filtrado de Aranda para Merentiel, cuyo centro por izquierda habilitó a Bareiro, que definió tirándose al piso para marcar el 1 a 0.

Con el triunfo, el “Xeneize” subió hasta la tercera posición de la zona A, con 20 puntos, y se medirá en la próxima fecha con Independiente, como local, el sábado 11 de abril.

Por su lado, el equipo que dirige Carlos Tévez quedó sexto en el mismo grupo con 18 unidades, teniendo que visitar a Defensa y Justicia en la próxima jornada, el lunes 13 a partir de las 16:30.

La formación de ambos equipos

Boca Juniors: Leandro Brey; Juan Barinaga, Jorge Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Milton Delgado; Tomás Aranda; Adam Bareiro, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Matías Galarza; Ulises Ortegoza, Franco Cristaldo, Rick Lima; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tévez.