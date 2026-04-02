Paren la Mano llega a San Juan con “Circus” y se presenta en el Aldo Cantoni

El fenómeno de streaming y entretenimiento Paren la Mano desembarcará en San Juan con su primera gira nacional. La cita será el próximo 3 de mayo en el Estadio Aldo Cantoni, donde presentarán “Circus”, un espectáculo teatral que busca llevar al vivo toda la energía, el humor y el caos que caracteriza al programa.

El show comenzará a las 19 y forma parte de una serie de presentaciones en distintas provincias del país. Antes de su llegada a San Juan, el equipo pasará por Córdoba y Mendoza, mientras que Rosario será la última parada confirmada de la gira.

“Circus” no es una adaptación del ciclo ni un especial en vivo tradicional. Se trata de una propuesta pensada exclusivamente para el escenario, donde el contenido no se graba ni se repite. Cada función será distinta, con fuerte participación del público y un componente central de improvisación.

El espectáculo estará encabezado por Luquitas Rodríguez junto a Roberto Galati, Germán Beder, Alfredo Montes de Oca y Joaquín Cavanna, el equipo completo que logró consolidar una comunidad masiva desde Vorterix y redes sociales.

La propuesta combina humor, interacción y situaciones inesperadas en un formato teatral que rompe con la lógica del streaming. La idea central es trasladar el “descontrol” del estudio a un espacio en vivo, donde el público deja de ser espectador pasivo para convertirse en parte activa del show.

En cuanto a las entradas, los valores varían según la ubicación: el sector Gold tiene un precio de $90.000, seguido por Platea Este a $80.000, Platea Oeste a $70.000, sectores intermedios a $60.000 y populares desde $50.000.

El desembarco en San Juan se da luego del éxito de eventos masivos vinculados al universo del programa, como “Parense de Manos”, que lograron convocar a miles de personas en estadios icónicos del país. Ahora, con “Circus”, el objetivo es ofrecer una experiencia más cercana, pero igual de intensa.

Con una propuesta que apuesta a lo irrepetible y al contacto directo con el público, “Paren la Mano” suma a San Juan dentro de una gira que promete funciones únicas, donde lo que pase en el escenario quedará solo en la memoria de quienes estén presentes.