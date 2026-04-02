Fiel a su alineamiento con los Estado Unidos e Israel, el gobierno argentino declaró “persona non grata” al encargado de negocios de Irán y lo conminó a abandonar el país en un plazo de 48 horas.

La sanción fue anunciada por la Cancillería argentina, que a través de un comunicado justificó la medida en las expresiones que ayer transmitió el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní cuando rechazó la decisión del gobierno de Javier Milei de designar como “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria.

La república islámica indicó que esa denominación fue “un grave error de cálculo” y una “ofensa” de parte de la Casa Rosada, y acusó al gobierno de Javier Milei de “contrariar las normas y principios del derecho internacional” por no respetar el principio de “no injerencia en asuntos internos” de otro país.

El gobierno de Milei salió al cruce de ese cuestionamiento y, como lo viene haciendo sin medir las consecuencias, redobló la apuesta.

En un texto firmado por el canciller Pablo Quirno, sostuvo que esas acusaciones son “falsas e improcedentes”, y afirmó que la “injerencia en asuntos internos” no fue de la Argentina sino de parte de Teherán.

Como agraviante al caso, el Palacio San Martín utilizó el caso AMIA. Recordó la “persistente negativa” de Irán “a cooperar con la Justicia argentina”, la cuestionó por “incumplir” con los pedidos de extradición a los iraníes procesados por el atentado de 1994 y ratificó sus acusaciones contra las autoridades militares islámicas.

“Resulta particularmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de personas requeridas por la Justicia argentina”, recalcó el comunicado oficial difundido a través de las redes sociales oficiales.

Por esta razón, agregó el texto de Quirno, el Gobierno “no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales”.

La sanción más dura recayó sobre Mohsen Solani Tehrani, el encargado de Negocios iraní en la Argentina que tiene dos días para salir del país, so pena de que recaiga sobre él una medida directa impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino.

La crítica de Irán a la Argentina fue particularmente dura y fue la segunda que hizo pública desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel. La primera vez había calificado de “descarado” al apoyo de Milei a la alianza entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu tras declarar como “enemigo” a Teherán.

Hasta la prensa iraní reaccionó al respecto. El Tehran Times acusó a Milei de haber cruzado “una línea roja imperdonable”, sostuvo que las autoridades iraníes deberían diseñar “una respuesta proporcionada a esta enemistad”, y puntualizó que “Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino.