Juntos por el Cambio está compuesto, tanto a nivel nacional como provincial, por la coalición de varios partidos, como la Unión Cívica Radical (UCR). Con las Elecciones 2023 más cerca que nunca, ya que es casi un hecho el adelantamiento de los comicios, el histórico partido político busca hacerse fuerte en los departamentos, con el objetivo de hacer realidad la posibilidad de llevar un candidato a gobernador el año que viene. DIARIO HUARPE habló con Eduardo Castro, presidente de la UCR en San Juan, quien confirmó que, si bien aún resta analizar la estrategia electoral de JxC, están trabajando en todas las jurisdicciones, para tener la “solidez” política que los posicione a competirle a Marcelo Orrego dentro del partido. Además, dio algunos nombres que irían como candidatos departamentales.

Castro explicó que la UCR está trabajando de forma integral en toda la provincia, en todos los departamentos. El partido político está pensando en candidaturas debido a que, es casi ya un hecho, de que las elecciones del año que viene se adelanten a abril o mayo.

En este marco, si bien la UCR, dentro de JxC, judicializó el Sistema de Participación Abierta y Democrática (SiPAD), el nuevo sistema electoral es muy similar a la Ley de Lemas, ellos están pensando en los comicios bajo estas condiciones, ya que actualmente es la forma de votar que rige en San Juan.

El presidente del histórico partido argentino explicó que, si bien aún falta reflexionar sobre las estrategias electorales dentro de JxC y ver si los candidatos de la UCR irán como una alternativa más de Juntos o si conformarán un sublema propio, están trabajando en todos y en cada uno de los departamentos.

“Como primera cuestión está la presentación de candidatos en todos los departamentos de la provincia, no solo en los 10 que pide el nuevo sistema electoral. Digo, no hay candidato a gobernador si no hay solidez a nivel departamental”, explicó.