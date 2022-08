Orrego: “Ley de Lemas es retrógrada, antigua y empobrece a la democracia"

San Juan vive días agitados en lo político, pues se está discutiendo el nuevo sistema electoral que se usará en 2023. El diputado nacional por San Juan, Marcelo Orrego, pasó por el Café de la Política en el programa Yo te Invito (que se emite de lunes a viernes de 17 a 18.30 horas por Telesol) y aprovechó para referirse al tema.

"El Gobierno primero eliminó las PASO en una sesión el 16 de diciembre del año pasado, cuando nuestros diputados ni siquiera tuvieron la oportunidad de ver el proyecto. Después eso se judicializó, tal es así que eso está en la Cámara y quedan dos instancias más: la Corte de Justicia y al Corte Suprema. Ese es un antecedente y en el medio de esto, aún sin tener resolución, incorpora una Ley de Lemas que es retrógrada, que es antigua, que empobrece a la democracia. Que además es antidemocrática, no sólo inconstitucional porque viola el artículo 185 y 244 de la Constitución provincial cuando dice que los intendentes y los gobernadores son elegidos de manera directa por simple pluralidad del sufragio. En este caso, una Ley de Lemas significa que vos podés votar a Juan, pero en realidad estás votando a Pedro que es el que tiene más votos en el lema", expresó.

Para Orrego "esta es una arquitectura de manera tal que solamente pueden competir quienes manejan una estructura grande y el poder. Y yo creo en la alternancia de las funciones, pero fundamentalmente creo que nosotros tenemos que ir hacia un camino de una ley que tenga que ver con que haya más transparencia. Lo propusimos hace dos años en la Cámara de Diputados que era la ley de boleta única que ayuda al medio ambiente, que hace que ahorremos muchísima cantidad de dinero, termina con el fraude o la doble sustitución de personas y los votos cadenas".

El legislador nacional por San Juan, agregó: "Este Gobierno empezó diciendo que iba a eliminar las PASO para que fuéramos a votar menos veces, pero lo que vamos a hacer es ir a votar más porque si hacen este tipo de ley sólo se aplicaría en la provincia. Entonces votaríamos por los cargos provinciales y dos veces para los cargos nacionales o tres si hay balotaje".

El exintendente de Santa Lucía insistió con la alternativa de la Boleta Única. "Nosotros, en vez de ir hacia adelante para evolucionar, involucionamos. Con la Ley de Lemas vamos a aplicar una ley que estuvo vigente hace 30 años. No es normal que se vote un lema y no una persona y la Constitución es muy clara, el voto tiene que ser directo. Incluso una persona que saca más votos puede no ser la que gane".

"Desde el momento en que eliminaron las PASO, yo pensaba honestamente que iba a haber una ley de internas partidarias y luego ir a la elección general. Pero evidentemente avanzaron en esta ley que me resulta extraña porque va a indignar a los sanjuaninos. Yo creo que hay que dar más transparencia e ir por el camino de la certeza. Porque si ponemos esta ley en juego, la gente va a empezar a desconfiar", afirmó

Orrego dijo que, de aprobarse en la Cámara de Diputados el proyecto, va a judicializar el tema. "Esta es una causa noble y justa, es pelear por una mejor democracia. Esto no está bien, entonces vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar si este proyecto se sanciona porque la verdad va en contra de la Constitución provincial".

"San Juan es superior a cualquier ideología. Somos una oposición constructiva, de ninguna manera ponemos palos en el camino. Ahora bien, el Acuerdo San Juan eran ideas y pensamiento que con el tiempo se iban a cumplir. Ahí no vi nunca que dijeran que iban a sacar las PASO y poner la Ley de Lemas. Yo no estoy en infracción. Yo soy un hombre de diálogo, pero no puedo considerar algo que es inconstitucional", concluyó.