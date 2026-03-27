A qué hora juega Argentina ante Mauritania en La Bombonera por el amistoso

La selección argentina disputará este viernes 27 de marzo un partido amistoso internacional ante Mauritania, como parte de su preparación de cara al Mundial 2026. El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Alberto José Armando, tendrá inicio a las 20:15 horas para Argentina, Uruguay y Chile, mientras que en Colombia, Perú y Ecuador comenzará a las 18:15.

Un rival de último momento tras los cambios en el calendario

La organización de este amistoso surgió como alternativa luego de una serie de contratiempos en la agenda prevista originalmente para la fecha FIFA. La Finalissima ante España debió ser suspendida debido al conflicto bélico en Medio Oriente, mientras que el compromiso frente a Guatemala también cayó, ya que el seleccionado centroamericano debía disputar un encuentro en Europa y la normativa de la FIFA impide que una misma selección juegue dos amistosos en distintos continentes durante una misma fecha.

Ante este escenario, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó a Mauritania como rival. El conjunto africano, apodado los "Leones de Chinguetti", ocupa actualmente el puesto 115 en el ranking FIFA y no logró clasificar al Mundial 2026 tras finalizar en la quinta posición del Grupo B en las Eliminatorias, con apenas 7 puntos de 30 posibles.

El regreso a La Bombonera

El partido marcará el regreso de la selección al estadio de Boca Juniors, un escenario donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya disputó un compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas. El antecedente más cercano data de aquella oportunidad ante Perú, cuando Lautaro Martínez convirtió el único tanto del encuentro a los 55 minutos.

Posibles formaciones

Para este encuentro, el cuerpo técnico argentino planea alinear una oncena con variantes respecto al equipo habitual. La posible formación inicial incluiría a Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico en defensa; Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el mediocampo; y Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada en el ataque.

Del lado de Mauritania, el entrenador dispondría de un once conformado por Babacar Niasse; Ibrahima Keita, Lamine Ba, Khadim Diaw, Aly Abeid; Bodda Mouhsine; Aboubakary Koita, Guessouma Fofana, Omare Gassama, Amar Sidi Bouna; y Aboubakar Kamara como referencia ofensiva.

Dónde ver el partido

La transmisión del amistoso estará a cargo de TyC Sports y Telefe para todo el territorio argentino. El encuentro también podrá seguirse en vivo a través de plataformas digitales. Argentina completará su participación en esta fecha FIFA el martes 31 de marzo, cuando enfrente a Zambia en el segundo amistoso programado.