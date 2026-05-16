Joaquín Furriel presenta en el Teatro del Bicentenario una obra sobre Ricardo III

Con dirección del reconocido director catalán Calixto Bieito y protagonizada por Joaquín Furriel, la obra “La verdadera historia de Ricardo III” llegará a San Juan como una de las propuestas centrales de la décima temporada del Teatro del Bicentenario. Las funciones serán el viernes 19 y sábado 20 de junio, desde las 21, en la Sala Principal.

La puesta es una versión libre del clásico de William Shakespeare y cuenta con adaptación de Calixto Bieito y Adrià Reixach, además de traducción de Lautaro Vilo. La propuesta escénica revisita el universo de Ricardo III desde una mirada contemporánea y propone una reflexión sobre la maldad en el mundo actual.

El proyecto fue impulsado por Furriel junto a Bieito y toma como punto de partida un hecho histórico: el hallazgo en 2012 de los restos del rey Ricardo III en la ciudad inglesa de Leicester, después de más de 500 años de misterio. A partir de ese acontecimiento, la obra construye una exploración sobre el poder, la violencia y la naturaleza humana.

El elenco está integrado por reconocidos actores de la escena nacional como Luis Ziembrowski, Elvira Onetto, Belén Blanco, María Figueras, Iván Moschner y Luis Herrera, entre otros.

Producción y puesta escénica

La producción también contará con diseño de video de Adrià Reixach, música y diseño sonoro de Janiv Oron, iluminación de Omar San Cristóbal, vestuario de Paula Klein y escenografía de Barbora Haráková Joly.

Desde la organización destacaron que la propuesta se caracteriza por una estética contemporánea y una fuerte impronta visual, sello distintivo de las producciones de Bieito, reconocido internacionalmente por sus reinterpretaciones de grandes obras teatrales y operísticas.

Entradas y preventa

Las entradas ya se encuentran disponibles en boletería del Teatro del Bicentenario y a través de TuEntrada. Los valores son de $55.000, $50.000, $45.000, $40.000 y $30.000.

Además, hasta el 1 de junio habrá una preventa exclusiva con 20% de descuento utilizando el código promocional RICARDOIII, tanto para compras presenciales como online.