Sábado 16 de Mayo
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Provinciales > Transitabilidad

Cerraron preventivamente el Paso de Agua Negra por el temporal

El Gobierno de San Juan informó que el paso internacional permanecerá inhabilitado durante toda la jornada de este sabado 16 de mayo y hasta nuevo aviso.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El paso internacional permanecerá cerrado por el temporal. FOTO: Gentileza

El Gobierno de San Juan informó el cierre preventivo del Paso Internacional Agua Negra debido a fenómenos climáticos adversos que afectan la transitabilidad en la zona cordillerana.

La medida fue comunicada por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, y alcanza a la Ruta Nacional 150 durante el resto de la jornada de este viernes 16 de mayo y hasta nuevo aviso.

Desde el organismo recomendaron a los conductores evitar trasladarse hacia la zona fronteriza mientras continúen las condiciones climáticas desfavorables y mantenerse informados a través del sitio oficial del paso fronterizo: Paso Agua Negra San Juan.

El cierre preventivo responde a cuestiones de seguridad vial y busca evitar inconvenientes para quienes planeaban cruzar hacia Chile o ingresar a la provincia desde el vecino país.

Teléfonos de utilidad

Las autoridades difundieron además una serie de contactos para consultas y emergencias vinculadas al estado del paso y la atención de viajeros.

Atención al usuario de Vialidad Nacional

  • 0800-222-6272
  • 0800-333-0073

Secretaría de Relaciones Institucionales

  • (+54) 264 4307246
  • (+54) 264 4307251
  • (+54) 264 4307208

Consulado Argentino en Valparaíso

  • (+56) 32 2217419
  • (+56) 32 2213691
  • (+56) 32 2745539
  • Guardia de emergencia: (+56) 9 93238104

Gendarmería Nacional

  • Sección Las Flores: (+54) 2647 497002
  • Escuadrón 25 Jáchal: (+54) 2647 420473

Dirección Nacional de Vialidad

  • (+54) 264 4213534
  • (+54) 264 4212966
  • (+54) 264 4212532

Emergencias médicas

Hospital Tomás Perón

  • Emergencias: 107

Las autoridades recordaron además que, para realizar llamadas desde Argentina hacia Chile, se debe marcar el prefijo internacional +56, seguido del código de área correspondiente o del número celular.

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