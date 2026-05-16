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Cerraron preventivamente el Paso de Agua Negra por el temporal
POR REDACCIÓN
El Gobierno de San Juan informó el cierre preventivo del Paso Internacional Agua Negra debido a fenómenos climáticos adversos que afectan la transitabilidad en la zona cordillerana.
La medida fue comunicada por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, y alcanza a la Ruta Nacional 150 durante el resto de la jornada de este viernes 16 de mayo y hasta nuevo aviso.
Desde el organismo recomendaron a los conductores evitar trasladarse hacia la zona fronteriza mientras continúen las condiciones climáticas desfavorables y mantenerse informados a través del sitio oficial del paso fronterizo: Paso Agua Negra San Juan.
El cierre preventivo responde a cuestiones de seguridad vial y busca evitar inconvenientes para quienes planeaban cruzar hacia Chile o ingresar a la provincia desde el vecino país.
Teléfonos de utilidad
Las autoridades difundieron además una serie de contactos para consultas y emergencias vinculadas al estado del paso y la atención de viajeros.
Atención al usuario de Vialidad Nacional
- 0800-222-6272
- 0800-333-0073
Secretaría de Relaciones Institucionales
- (+54) 264 4307246
- (+54) 264 4307251
- (+54) 264 4307208
Consulado Argentino en Valparaíso
- (+56) 32 2217419
- (+56) 32 2213691
- (+56) 32 2745539
- Guardia de emergencia: (+56) 9 93238104
Gendarmería Nacional
- Sección Las Flores: (+54) 2647 497002
- Escuadrón 25 Jáchal: (+54) 2647 420473
Dirección Nacional de Vialidad
- (+54) 264 4213534
- (+54) 264 4212966
- (+54) 264 4212532
Emergencias médicas
Hospital Tomás Perón
- Emergencias: 107
Las autoridades recordaron además que, para realizar llamadas desde Argentina hacia Chile, se debe marcar el prefijo internacional +56, seguido del código de área correspondiente o del número celular.