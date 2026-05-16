Cerraron preventivamente el Paso de Agua Negra por el temporal

El Gobierno de San Juan informó el cierre preventivo del Paso Internacional Agua Negra debido a fenómenos climáticos adversos que afectan la transitabilidad en la zona cordillerana.

La medida fue comunicada por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, y alcanza a la Ruta Nacional 150 durante el resto de la jornada de este viernes 16 de mayo y hasta nuevo aviso.

Desde el organismo recomendaron a los conductores evitar trasladarse hacia la zona fronteriza mientras continúen las condiciones climáticas desfavorables y mantenerse informados a través del sitio oficial del paso fronterizo: Paso Agua Negra San Juan.

El cierre preventivo responde a cuestiones de seguridad vial y busca evitar inconvenientes para quienes planeaban cruzar hacia Chile o ingresar a la provincia desde el vecino país.

Teléfonos de utilidad

Las autoridades difundieron además una serie de contactos para consultas y emergencias vinculadas al estado del paso y la atención de viajeros.

Atención al usuario de Vialidad Nacional

0800-222-6272

0800-333-0073

Secretaría de Relaciones Institucionales

(+54) 264 4307246

(+54) 264 4307251

(+54) 264 4307208

Consulado Argentino en Valparaíso

(+56) 32 2217419

(+56) 32 2213691

(+56) 32 2745539

Guardia de emergencia: (+56) 9 93238104

Gendarmería Nacional

Sección Las Flores: (+54) 2647 497002

Escuadrón 25 Jáchal: (+54) 2647 420473

Dirección Nacional de Vialidad

(+54) 264 4213534

(+54) 264 4212966

(+54) 264 4212532

Emergencias médicas

Hospital Tomás Perón

Emergencias: 107

Las autoridades recordaron además que, para realizar llamadas desde Argentina hacia Chile, se debe marcar el prefijo internacional +56, seguido del código de área correspondiente o del número celular.