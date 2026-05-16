River y Rosario Central definen al primer finalista del Apertura

River Plate y Rosario Central protagonizarán este sábado una de las semifinales más esperadas del fútbol argentino. El encuentro se disputará desde las 19.30 en el estadio Monumental y definirá al primer finalista del Torneo Apertura, en un contexto atravesado por la tensión deportiva, institucional y emocional.

El partido tendrá como uno de sus principales focos la presencia de Ángel Di María, figura del conjunto rosarino y campeón del mundo con la Selección Argentina. Además, el cruce contará con varios futbolistas que integraron planteles campeones con el seleccionado nacional, entre ellos Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, quienes llegan con molestias físicas y serán evaluados hasta último momento.

El árbitro del encuentro será Nicolás Ramírez y, en caso de igualdad en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y penales para definir al ganador.

Un partido atravesado por las historias

La previa quedó marcada por cruces y diferencias entre ambas instituciones, también reflejadas en sus posiciones dirigenciales dentro de la AFA. Sin embargo, el atractivo principal estará dentro de la cancha y en las historias personales que rodean el duelo.

El entrenador de River, Eduardo Coudet, enfrentará al club donde dejó una huella como futbolista y entrenador. Del otro lado estará Jorge Almirón, un nombre muy recordado por los hinchas riverplatenses por antecedentes decisivos frente al equipo de Núñez, tanto en torneos locales como internacionales.

River buscará además dejar atrás el decepcionante 2025, especialmente marcado por la ausencia en la Copa Libertadores, situación que elevó la exigencia de los hinchas. La posibilidad de alcanzar el título también le permitiría asegurar una plaza en la Copa Libertadores 2027.

Las figuras y las claves del partido

El equipo de Almirón llega en crecimiento y tiene en Di María a su máxima referencia futbolística, aunque también aparecen nombres determinantes como Alejo Véliz y Enzo Copetti. Central mostró un funcionamiento sólido en los últimos encuentros y buscará sostener esa evolución en el Monumental.

River, en tanto, intentará apoyarse en la contundencia de Sebastián Driussi y en el rendimiento colectivo que mostró en algunos tramos del torneo. El conjunto de Coudet viene alternando buenas actuaciones con otras de menor nivel y afrontará una prueba clave ante un rival de alta exigencia.

La expectativa es total. Se esperan cerca de 85 mil personas en el Monumental y altos niveles de audiencia para un partido que aparece como una final anticipada del fútbol argentino.