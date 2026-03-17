Aballay abrió sesiones 2026 en Pocito con foco en obras y desarrollo local

Con un discurso marcado por la planificación estratégica y la autonomía financiera, el intendente de Pocito, Fabian Aballay, dejó inaugurado este martes el período de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante. En el Salón de Actos municipal, el jefe comunal realizó un detallado balance de lo actuado en 2025 y trazó la hoja de ruta para un año que buscará consolidar al departamento como un polo de desarrollo integral en San Juan.

"Hoy contamos solamente con recursos municipales que pertenecen a los vecinos. Con austeridad y responsabilidad política, seguimos avanzando", subrayó Aballay frente a un auditorio colmado por autoridades provinciales, legisladores y representantes de fuerzas vivas.

Obras: Identidad y conectividad en los barrios

El repaso de 2025 puso el foco en la modernización urbana. Aballay destacó la ejecución de veredas en zonas clave como Villa Aeroparque y barrio Medalla Milagrosa, junto a la recuperación de espacios verdes en más de diez barrios, incluyendo iluminación LED y nuevo mobiliario.

La seguridad vial y el apoyo a la producción también fueron ejes centrales gracias a la renovación del alumbrado en calle Chacabuco, arteria vital que une Sánchez de Loria con Villa Aberastain, y las mejoras en Alfonso XIII y calles 9 y 12.

El deporte como inversión social

Para la gestión de Aballay, el deporte es sinónimo de inclusión. Con más de 5.000 vecinos participando en escuelas municipales, el intendente anunció que durante este 2026 se construirán seis nuevos playones polideportivos, que se sumarán a los recientemente inaugurados en los barrios Margarita Ferrá y Cruce de los Andes.

Proyectos 2026: Ordenamiento y Producción

Entre los anuncios más relevantes para el presente ciclo, se destacan:

Relevamiento Toponímico: Un trabajo conjunto con Catastro para actualizar la nomenclatura de calles y facilitar el acceso digital al territorio.

Plan de Ordenamiento Vehicular: Iniciará en el casco histórico de Villa Aberastain para mejorar la circulación.

Mesa de Responsabilidad Social Empresaria: Un nuevo espacio público-privado para fomentar la inserción laboral local.

Remodelación del Parque Industrial: Puesta en valor de la infraestructura para atraer inversiones.

Cultura, Salud y Desarrollo Humano

En lo social, el intendente resaltó que los operativos de abordaje alcanzaron a 15.000 vecinos con atención médica gratuita. Además, confirmó la continuidad de eventos que ya son marca registrada, como la Fiesta del Tomaticán y la Feria del Libro, que este año llegarán a su tercera edición consolidando la identidad pocitana.

Finalmente, Aballay cerró su discurso con un mensaje de unidad: "Nuestro objetivo es construir las bases de un crecimiento sostenido para que Pocito sea ese espejo de desarrollo que proyecta progreso a toda la provincia".