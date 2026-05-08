El acto central por el Día de la Minería realizado en el Velódromo Vicente Alejo Chancay dejó una fuerte señal política y económica: la sintonía entre el Gobierno nacional y San Juan para consolidar a la provincia como uno de los motores económicos del país a partir del desarrollo minero. El gobernador Marcelo Orrego y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, coincidieron en que la estabilidad macroeconómica, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la modernización estatal y el trabajo conjunto entre Nación y provincia abrieron una etapa inédita para la industria.

En ese contexto, Lucero fue uno de los más contundentes al describir el escenario actual de la actividad. “Bajo la gestión de Milei se cumplieron acciones políticas sin precedentes con transformaciones concretas y profundas”, afirmó.

El secretario de Minería sostuvo que el sector pasó a ocupar un lugar prioritario dentro de la agenda nacional y consideró que las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo permitieron reposicionar a la Argentina dentro del mapa global de inversiones mineras.

“Ninguno de estos logros hubiera sido posible sin poner a la minería en el centro de la agenda nacional”, expresó.

El funcionario también remarcó el impacto del RIGI para captar inversiones internacionales. “Es un punto de inflexión para convencer a los inversionistas”, aseguró, antes de revelar que ya existen “casi US$57.000 millones en inversiones prometidas”.

Lucero destacó además la reinserción internacional de la Argentina en foros vinculados a minería y energía. “Volvimos a ser escuchados en Canadá, Londres, Arabia Saudita y Chile”, indicó, y aseguró que el país hoy se encuentra “sentado en las mesas de decisión como un jugador clave del mapa minero mundial”.

La visión fue compartida por Orrego, quien vinculó el crecimiento de San Juan con las medidas de estabilización económica impulsadas por Nación.

“El presidente decidió estabilizar la macro, lo que permitió mejorar la seguridad jurídica que parió el RIGI y poder avanzar en la industria”, sostuvo el mandatario provincial.

El gobernador recordó que la minería es una política de Estado para San Juan desde hace décadas y señaló que más del 80% de las exportaciones provinciales corresponden al sector.

Uno de los puntos donde más coincidieron ambos funcionarios fue en la necesidad de generar confianza institucional para atraer capitales internacionales. Lucero habló de un “marco claro y equilibrado” para compatibilizar producción y ambiente, mientras que Orrego puso el foco en la modernización administrativa provincial.

Para Orrego, ese proceso permitió que San Juan recuperara competitividad frente a otros destinos mineros. “Sembramos confianza para llegar a esta realidad”, afirmó.

La energía también ocupó un lugar importante en el discurso del mandatario. Orrego destacó que San Juan actualmente produce más energía fotovoltaica de la que consume y aseguró que la provincia cuenta con una capacidad cercana a los 800 kw.

Además, adelantó que la llegada de una laminadora china a EPSE permitirá agregar valor local y competir con mercados internacionales. “Podremos competir incluso con productores como China”, sostuvo.

En el cierre de su discurso, el gobernador dejó un mensaje político que volvió a ser celebrado por el auditorio. “Quiero que al presidente le vaya bien porque así nos va a ir bien a todos”, manifestó.

Durante el acto también hubo fuertes gestos de respaldo al gobierno de Javier Milei. Uno de los momentos más notorios ocurrió cuando el locutor oficial saludó la presencia de Karina Milei entre las autoridades presentes. La mención generó una ovación inmediata de empresarios, funcionarios y referentes del sector minero.

La reacción volvió a repetirse durante la jornada cada vez que se mencionaba al Presidente o se destacaban medidas nacionales vinculadas a inversiones y minería.