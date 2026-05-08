Motochorros le robaron la cartera a una mujer y la arrastraron varios metros

Una tarde que parecía ser el fin de una jornada laboral común se transformó en una pesadilla para una kinesióloga de 55 años en el corazón de San Juan. El pasado miércoles, cerca de las 19:30, la profesional de apellido Morales caminaba por la calle Mitre, en el sector que une Santiago del Estero con Salta, cuando la violencia la tomó por sorpresa.

Un delincuente que se movilizaba en una motocicleta apareció repentinamente desde atrás y le tiró de la cartera que llevaba en el hombro. En un acto instintivo por resguardar sus cosas, Morales intentó sostener el bolso con fuerza para evitar que se lo llevaran. Sin embargo, la determinación del ladrón fue extrema ya que aceleró el vehículo y terminó arrastrando a la mujer varios metros sobre la vereda hasta que finalmente logró desprenderle el accesorio.

Tras cumplir su objetivo, el atacante huyó a toda velocidad por calle Salta y logró perderse de vista entre el tránsito de la zona. La víctima quedó tendida con diversas lesiones producto de la caída y el forcejeo, presentando raspaduras y golpes en una rodilla, la cadera, una de sus manos y también en un hombro.

Dentro del bolso robado, la profesional perdió elementos fundamentales de su vida diaria como tarjetas bancarias, documentación personal y las llaves de su domicilio. Además, el delincuente se llevó herramientas de trabajo y otras pertenencias de valor que Morales transportaba al salir de su empleo.

Actualmente, el caso se encuentra bajo la lupa de los efectivos de la Comisaría Cuarta y los investigadores de la UFI de Delitos contra la Propiedad, quienes buscan dar con el paradero del autor de este brutal episodio.