Se normalizó el tránsito por La Rioja hacia el proyecto minero Vicuña

La actividad logística del proyecto minero Vicuña volvió a normalizarse este jueves tras la habilitación del Corredor Este por territorio riojano, luego de que la Justicia de La Rioja suspendiera los efectos de la medida que restringía el tránsito hacia el yacimiento ubicado en San Juan. La reapertura del paso se concretó con la puesta en marcha del Plan Invierno 2026, que establece nuevos protocolos de circulación y horarios para vehículos livianos, transporte de personal y maquinaria pesada.

La empresa informó que desde el 8 de mayo quedó nuevamente habilitado el flujo por la zona de Guandacol, permitiendo el traslado de insumos, equipos y trabajadores hacia el emprendimiento minero. La decisión llegó después de semanas de tensión política y judicial entre el Gobierno de La Rioja, la firma minera y las autoridades sanjuaninas.

El conflicto había escalado el pasado 14 de abril, cuando una resolución de la jueza María Greta Decker, de la Cámara Primera de Chilecito, limitó el tránsito de maquinaria pesada por territorio riojano. Aquella medida derivó en controles policiales y restricciones sobre la ruta utilizada por la compañía para acceder al proyecto, afectando la logística del emprendimiento en plena etapa de desarrollo.

Sin embargo, durante los últimos días se produjo un giro en la disputa. El Gobierno de La Rioja y la empresa Vicuña realizaron una presentación conjunta ante la magistrada solicitando la suspensión provisoria de la cautelar y de los efectos jurídicos de la resolución anterior. La jueza aceptó el planteo y habilitó nuevamente la circulación.

Desde la Fiscalía de Estado riojana señalaron que la decisión judicial se sustentó en una instancia de diálogo institucional impulsada entre el gobernador Ricardo Quintela y la minera, con el objetivo de alcanzar una salida “pacífica y consensuada” al conflicto. Según difundieron medios riojanos, la negociación entre ambas partes fue determinante para destrabar el paso por el corredor vial que conecta Guandacol con el proyecto ubicado en la cordillera sanjuanina.

La disputa había generado también una fuerte reacción del Gobierno de San Juan, que cuestionó las pretensiones riojanas de participar del impacto económico del proyecto minero mediante planteos vinculados a límites territoriales que, según la postura sanjuanina, ya fueron resueltos hace décadas.

Con la nueva resolución judicial, Vicuña recuperó la operatividad sobre el tramo que une Guandacol, Santa Elena, Zapallar, Las Cuevas y La Ciénaga, considerado estratégico para el abastecimiento del proyecto.

En paralelo, la empresa detalló cómo funcionará el denominado Operativo Invierno 2026. Según el cronograma establecido, los vehículos livianos podrán subir desde la garita de Guandacol hacia el proyecto entre las 6 y las 14 horas, mientras que la maquinaria pesada tendrá permitido el acceso entre las 6 y las 12. El transporte masivo de personal contará con una excepción especial y podrá iniciar el recorrido desde las 5 de la mañana.

Para el descenso desde el yacimiento hacia Guandacol, el horario habilitado será de 7 a 14 horas para todos los vehículos. No obstante, el Comité del Operativo Invierno podrá extender el horario hasta las 16 en casos de contingencias climáticas o emergencias. Los colectivos que trasladan trabajadores deberán realizar la bajada entre las 13:30 y las 14.

La compañía también precisó que los permisos de circulación emitidos por Vialidad Nacional mantendrán vigencia para los camiones que actualmente ingresan por Angualasto, aunque aclaró que todas las nuevas solicitudes de transporte deberán tramitarse considerando exclusivamente el ingreso por el corredor de Guandacol. Con ese esquema, la empresa busca ordenar el movimiento logístico durante la temporada de nevadas y bajas temperaturas en alta montaña.