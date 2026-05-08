El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo para la provincia de San Juan debido a la intensificación del viento sur, que afectará principalmente durante la madrugada del sábado 9 de mayo de 2026. Según el organismo, se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h en ese período, con velocidades sostenidas del viento de 32 a 41 km/h y dirección predominante del sector sur.

El viernes 8 de mayo se presentará como una jornada de transición. Durante la mañana y la tarde el cielo se mantendrá algo nublado, con temperaturas de 9 °C y 16 °C respectivamente, y vientos del sur de entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas significativas. Sin embargo, hacia la noche las condiciones cambiarán: el estado del tiempo será ventoso, la probabilidad de precipitaciones se elevará entre el 10 % y el 40 %, la temperatura descenderá a 10 °C y el viento del sur soplará con intensidad de 32 a 41 km/h, con ráfagas estimadas entre 70 y 78 km/h.

El momento crítico de la alerta tendrá lugar en la madrugada del sábado, cuando se combinarán vientos sostenidos de 32 a 41 km/h del sur con ráfagas de 51 a 59 km/h, cielo ventoso y probabilidad de lluvias ligeras de entre el 10 % y el 40 %. La temperatura descenderá hasta los 4 °C. A medida que avance la mañana, el viento disminuirá gradualmente a 23-31 km/h sin ráfagas, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 6 °C. Por la tarde, el viento cederá a 7-12 km/h del noroeste, el cielo se tornará ligeramente nublado y la temperatura alcanzará los 12 °C. La noche del sábado será más tranquila, con viento del norte de 13 a 22 km/h, cielo ligeramente nublado y 7 °C de temperatura.

El domingo 10 de mayo finalmente el tiempo mejorará notablemente, con cielo despejado durante todo el día. La madrugada y la mañana registrarán una temperatura de 2 °C y viento del norte de 7 a 12 km/h, mientras que por la tarde y la noche el termómetro ascenderá a 18 °C con viento del norte de 13 a 22 km/h, sin ráfagas previstas.

Se recomienda a la población sanjuanina tomar precauciones durante la madrugada del sábado ante las ráfagas intensas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar transitar por zonas con árboles o estructuras inestables. El SMN mantendrá monitoreo constante y actualizará el nivel de alerta de ser necesario.