Existe una serie de pasos que se deben seguir cuando una persona protagoniza un accidente de tránsito en las calles sanjuaninas. Para abordar el tema, el abogado Germán Cohuglan pasó por el programa Yo te Invito, el magazine conducido por Ana Paula Zabala que es emitido de lunes a viernes de 17 a 18.30 horas por la pantalla de Telesol.

Según el especialista, que está en permanente contacto con aseguradoras, cuando una persona protagonizó algún siniestro vial, lo primero que debe hacer es tomar los datos del otro conductor, al igual que el vehículo para que se hagan los trámites correspondientes. Cuando alguna persona resultó lesionada, es muy importante llamar a las autoridades policiales y una ambulancia en el caso de que sea de más gravedad. En este contexto, es importante llamar al 911 porque el servicio de Emergencias Médicas debe trasladar a la persona que estaba herida.

Otro requisito a tener en cuenta es cuando el conductor del otro vehículo no puede acudir en el momento a una comisaría para asentar el siniestro vial. En este caso, el abogado manifestó que lo primero que se debe hacer es llamar a la policía para que llegue a constatar el accidente de tránsito, ya que uno no puede retener a nadie por más que la otra persona involucrada haya tenido o no la culpa.

“En el caso de que uno de los involucrados en el accidente no pueda quedarse. Hay que acercarse por la policía para realizar una exposición de lo sucedido, siempre y cuando se haya podido sacar foto de la patente de algún vehículo o incluso se pueda tomar alguna imagen de un carnet o cédula”, explicó. Al mismo tiempo, destacó que debe hacerse por las dudas de que la otra persona después se presente y diga una versión distinta sobre el siniestro.

Por otro lado, el abogado Cohuglan se refirió a una práctica frecuente que no se debe realizar cuando uno de los accidentados no tiene sus papeles al día. Sobre esta temática, el abogado comentó que legalmente no se debe hacer porque al hacerse la denuncia unos días después, quizás la otra persona que se debía poner al día en algunos de sus papeles, puede querer sacar ventaja a la hora de denunciar el hecho.

“Hay que tener en claro que si el seguro está vencido, no te cubre el siniestro vial. Es decir, que en el caso de que se deba arreglar alguna parte del vehículo, la otra persona deberá hacerlo con su patrimonio y no con lo que lo debe respaldar a él, es decir, el seguro”, planteó.

Para finalizar, el abogado contó cuáles son las consultas más frecuentes que llegan a las aseguradoras. En este caso, dijo que es muy habitual que lleguen personas que son demandadas después de haber atropellado a alguien porque las aseguradas cubren hasta un millón de pesos. “Es importante leer las pólizas porque mucha gente paga un seguro barato para poder zafar de la policía y después termina saliendo caro. Es muy importante leer las pólizas. Los seguros suelen cubrir los daños contra terceros, pero si es solo un millón de pesos, por lo general no va a alcanzar a cubrir un tobillo accidentado”, cerró.