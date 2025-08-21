Una grave situación generó conmoción en la comunidad educativa de la escuela Gral. San Martín en Jáchal. Se trata de un alumno de 11 años que cursa el sexto grado del turno tarde, quien, según las denuncias, habría llevado un arma cargada y cuchillos al aula en varias oportunidades.

La noticia salió a la luz y cobró fuerza luego de que los compañeros del menor decidieran contarles a sus padres sobre las amenazas que venían sufriendo por parte de su compañero. Según comentaron fuentes de la escuela a DIARIO HUARPE, la alerta inicial provino de los mismos niños, quienes informaron que su compañero portaba las armas. El testimonio de los padres describe al niño en cuestión como violento y agresivo permanentemente con sus pares, pero la presencia de un arma fue el límite que detonó la reacción.

Publicidad

Ante la gravedad de la situación, los padres de los alumnos afectados reaccionaron de inmediato. Decidieron no enviar a sus hijos a clases este jueves y se dirigieron al establecimiento escolar para mantener una reunión con las autoridades. Además, tienen la firme intención de realizar la denuncia policial correspondiente. Cabe destacar que los mismos directivos de la escuela ya hicieron la denuncia en la UFI, por lo que la causa ya está radicada y se está investigando.

La reunión clave con las autoridades escolares, incluyendo a los directivos, se concretará hoy jueves a las 13:30 horas para analizar esta preocupante situación. La principal preocupación de los padres es evitar una tragedia.