El Ministerio de Gobierno de San Juan lanzó una convocatoria dirigida a organizaciones no gubernamentales para participar de una nueva edición de la Feria Agroproductiva, que se realizará el sábado 11 de abril en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo, entre las 9.30 y las 13.30 horas.

La invitación está destinada a entidades que se encuentren inscriptas en el Registro Único de Cultos y ONG (RUCO), con el objetivo de que puedan difundir su trabajo, exhibir proyectos y fortalecer su vínculo con la comunidad en un espacio especialmente destinado para ellas.

La Feria Agroproductiva es organizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, y se desarrolla de manera regular el primer y tercer sábado de cada mes como punto de encuentro entre productores y la sociedad.

En esta edición, el Ministerio de Gobierno sumará un sector específico para las ONG, buscando promover la integración social y dar visibilidad a las iniciativas comunitarias que se desarrollan en la provincia.

Las organizaciones interesadas deberán completar un formulario de inscripción online antes del 9 de abril a las 12 horas, como fecha límite para postularse.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a o llamar a los teléfonos 4307200, 7201, 7202 o 7206, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 horas.