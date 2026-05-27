La causa por el crimen de José Yáñez sumó este martes 26 de mayo un nuevo avance judicial luego de que la Justicia resolviera endurecer la situación procesal de Jorge Julio Buenanueva, amigo de la víctima y único detenido en la investigación.

Durante una audiencia realizada este martes, el fiscal Francisco Nicolía solicitó la renovación de la prisión preventiva por otros dos meses, aunque pidió además modificar las condiciones en las que el acusado cumplía la medida cautelar.

Hasta ahora, Buenanueva permanecía bajo arresto domiciliario, acusado provisoriamente por encubrimiento. Sin embargo, la aparición de nuevos indicios dentro del expediente derivó en un cambio de criterio judicial y se ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial, en Chimbas.

José Yáñez fue hallado sin vida en su vivienda de Pocito.

Según se expuso en la audiencia, la medida busca evitar un posible entorpecimiento de la investigación mientras continúan las tareas judiciales y las pericias vinculadas al caso.

Además, la resolución judicial llega apenas seis días después de otro giro clave en la causa. La investigación por el crimen de José Yáñez había registrado cambios importantes luego de que la Justicia ordenara la liberación del pastor evangélico René Víctor Alomo y de su primo Lucas Alberto Pereyra, quienes estaban vinculados al expediente.

El homicidio de Yáñez ocurrió en abril pasado en Pocito, a pocos metros de un puesto policial. Desde entonces, la causa avanzó con distintas medidas impulsadas por Fiscalía para reconstruir las circunstancias del hecho.

Las nuevas pruebas incorporadas al expediente también habrían ampliado el foco investigativo sobre personas cercanas al detenido y parte de su entorno familiar.

Por el momento, Buenanueva continuará detenido en el Penal de Chimbas mientras la Fiscalía profundiza la investigación sobre el crimen ocurrido el mes pasado en Pocito.