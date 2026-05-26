La Casa Natal de Sarmiento dio un paso clave en la preservación de su patrimonio histórico tras la restauración y digitalización de dos documentos emblemáticos vinculados a la figura de Domingo Faustino Sarmiento: el Primer Libro Copiador y la histórica revista “Sarmiento”, integrada por 16 fascículos encuadernados de época.

La actividad contó con la presencia de autoridades de la Biblioteca del Congreso de la Nación, entre ellos su director coordinador general, Alejandro Santa, y el director de Contabilidad y Administración, David Alazraki. También participaron los diputados nacionales sanjuaninos José Peluc y Abel Chiconi, además del senador nacional Bruno Olivera.

La directora de la Casa de Sarmiento, Lucía González, destacó que el trabajo demandó un año completo y remarcó la importancia de preservar el acervo documental en una provincia con condiciones climáticas adversas para el papel.

“Las funciones del museo son conservar, investigar y comunicar. Preservar las colecciones y comunicarlo a la comunidad es un compromiso que solo puede lograrse mediante una gestión responsable”, expresó.

Además, explicó que la conservación de este tipo de materiales requiere “conocimientos, erogaciones, idoneidad y capacidad de gestión” y sostuvo que el objetivo principal es “reservar el legado del museo para las próximas generaciones”.

Por su parte, Alejandro Santa resaltó que no solo se recuperaron los documentos originales, sino que ahora podrán ser consultados digitalmente por todos los sanjuaninos.

“Lo importante es que no solamente se recuperaron los documentos, sino que también van a poder ser visibilizados esos documentos”, afirmó. Y agregó: “Van a poder ingresar a la revista Sarmiento y a parte del libro copiador y ver su historia también”.

Santa también reivindicó el rol de las bibliotecas en tiempos de inteligencia artificial. “Son agentes verificadores de información”, aseguró.

En tanto, José Peluc puso el foco en la necesidad de recuperar la memoria histórica sanjuanina y valoró el trabajo técnico realizado para rescatar material deteriorado por el paso del tiempo y las condiciones climáticas.

“En San Juan siempre se habla del '44 para adelante, como que hubo un parate de la memoria hacia atrás”, señaló. Y agregó: “Una de las formas de recuperar los orígenes sanjuaninos y nuestra historia es saber la historia justamente”.

El legislador también advirtió sobre el impacto de la inteligencia artificial y defendió la importancia de trabajar con documentación auténtica. “Es mejor reconocer la historia tal cual es”, afirmó.

Durante la jornada también se realizó el lanzamiento del “Concurso Federal de Cuento Breve”, impulsado por la Biblioteca del Congreso de la Nación y destinado a niños, jóvenes, docentes y bibliotecarios de todo el país.