Este martes 26 de mayo comenzó en los tribunales de San Juan el juicio oral y público contra Daniel Gustavo Algarilla, un empleado del Hospital Marcial Quiroga acusado de haber impulsado una presunta estafa educativa vinculada a una falsa tecnicatura en evisceración y manipulación de cadáveres.

El imputado, que trabajaba como técnico eviscerador en la morgue del hospital, enfrenta cargos por estafas reiteradas luego de haber ofrecido desde 2022 una formación denominada “Tecnicatura de Evisceración y Morgue” o “Manipulación de Cadáveres”, que no contaba con reconocimiento oficial.

De acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Algarilla se presentaba ante los alumnos como egresado y docente de la Universidad Católica de Cuyo y aseguraba que la carrera tenía aval del Ministerio de Educación provincial.

La propuesta prometía una rápida salida laboral dentro del sistema de Salud Pública y del Poder Judicial de San Juan. Sin embargo, la investigación determinó que la carrera no figuraba registrada oficialmente y que el acusado tampoco tenía habilitación docente.

Uno de los aspectos que más impacto generó durante el inicio del debate fue el relato sobre las supuestas prácticas profesionales. Según Fiscalía, Algarilla utilizaba su puesto dentro del hospital para ingresar alumnos a la morgue sin autorización oficial.

Para entrar al lugar, los estudiantes debían identificarse falsamente ante los guardias de seguridad como alumnos de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo o de la Universidad Católica de Cuyo.

Una vez dentro, realizaban prácticas de manipulación de cadáveres y animales utilizando instalaciones del hospital. Además, varios testimonios señalaron que las clases comenzaron dictándose en institutos privados y luego pasaron a realizarse en espacios improvisados, entre ellos un local gastronómico y un inmueble ubicado sobre calle Mendoza.

La causa judicial se originó tras las denuncias realizadas por alumnas que comenzaron a sospechar de la validez del curso al no obtener respuestas claras sobre la certificación oficial. Con el tiempo, las cuotas aumentaron y el acusado creó el llamado “Instituto de Capacitación Algarilla” en medio de los reclamos de estudiantes.

El juicio es presidido por el juez Mariano Carrera. Mientras Fiscalía sostiene que existió una maniobra deliberada de engaño, la defensa, encabezada por el abogado Jorge Guillén, aseguró que el proceso es “innecesario e injusto”.

Según la postura defensiva, Algarilla posee título técnico y no actuaba como docente, sino como disertante externo vinculado a los institutos donde se dictaban las capacitaciones.

El acusado llegó al juicio en libertad y se espera que durante los próximos días continúen las declaraciones testimoniales y los peritajes documentales. Aunque existen cuatro denuncias formales incorporadas a la causa, los investigadores creen que la cantidad de presuntos damnificados podría ser mayor.