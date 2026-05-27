Por decisión del presidente Javier Milei, el Gobierno nacional avanza con una nueva etapa del plan de reducción del Estado, centrada principalmente en organismos descentralizados y empresas públicas.

La estrategia es impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y contempla la implementación de retiros voluntarios en distintas dependencias nacionales. Además, el oficialismo analiza extender este mecanismo a sectores de la administración central.

Desde la Casa Rosada señalaron que más de 2.300 empleados ya se adhirieron al sistema de desvinculación voluntaria durante 2026, aunque estiman que la cifra crecerá en las próximas etapas del proceso.

Entre los organismos donde ya se aplicó la medida aparecen la Dirección Nacional de Vialidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social, la Radio y Televisión Argentina, la Administración Nacional de Aviación Civil y la empresa ferroviaria Belgrano Cargas y Logística.

Según datos oficiales, en Vialidad dejaron el organismo cerca de 1.000 trabajadores, mientras que en ANSES se registraron más de 1.100 desvinculaciones. En ambos casos, el Gobierno destacó que representan alrededor del 10% de la planta laboral.

En paralelo, el Ejecutivo prepara nuevos procesos de retiro voluntario en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y también analiza medidas similares en el PAMI, donde trabajan cerca de 11.000 personas.

Desde el oficialismo sostienen que el esquema permite reducir el gasto público con menor nivel de conflictividad, ya que se trata de acuerdos consensuados entre el Estado y los trabajadores.

El sistema contempla una compensación económica equivalente a cerca del 90% del salario bruto por cada año trabajado. Además, quienes acepten el retiro no podrán volver a ingresar al Estado durante un período de cinco años.

De acuerdo con el último informe del INDEC, correspondiente a marzo de 2026, la administración pública nacional y las empresas estatales suman 276.104 empleados, una cifra que representa una baja interanual del 6,3%.

En Balcarce 50 aseguran que, entre retiros voluntarios y contratos no renovados, ya se eliminaron más de 65.000 puestos desde el inicio de la gestión libertaria.