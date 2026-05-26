La Policía Federal Argentina realizó un allanamiento en el departamento Rawson y detuvo a cuatro personas, tres mujeres y un hombre acusadas de comercializar estupefacientes. El procedimiento se concretó durante la noche del pasado miércoles 20 de mayo en el barrio La Estación, tras una investigación que permitió reunir pruebas sobre la venta de drogas al menudeo.

Hubo un gran despligue policial en las inmediaciones del domicilio.de las

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la DUOF (División Unidad Operativa Federal San Juan) en cumplimiento de una orden dispuesta por el Juzgado Federal de Garantías Nº2 de San Juan. La medida judicial se ejecutó luego de una serie de tareas investigativas que incluyeron vigilancia encubierta y recorridas en la zona, con el objetivo de constatar maniobras vinculadas a la infracción de la Ley 23.737.

Según fuentes policiales, los investigadores lograron documentar movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes, lo que derivó en la solicitud y posterior autorización del allanamiento. Con los datos reunidos, a las 20 horas el personal irrumpió en el domicilio señalado, donde identificó a los sospechosos y procedió a la requisa correspondiente.

Tras el procedimiento en el barrio La Estación Las mujeres fueron trasladadas a sede policial.

Durante el procedimiento, en la requisa a una de las mujeres, los efectivos sospechaban que escondía dosis de sustancia estupefaciente en su cavidad vaginal. Ante esta situación, dispusieron su traslado al Hospital Doctor Guillermo Rawson, junto a otras dos detenidas, donde personal médico extrajo envoltorios adicionales que contenían clorhidrato de cocaína.

Las mujeres que tenían droga oculta en sus cavidades vaginales fueron trasladadas al hospital Rawson.

Como resultado del operativo, la fuerza federal secuestró varias dosis de la sustancia listas para su distribución, además de otros elementos de interés para la causa. Asimismo, detuvo a los cuatro implicados, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal, imputados por comercialización de estupefacientes.

En total fueron unas 27 dosis recuperadas del cuerpo de las mujeres detenidas.

La investigación determinó que los detenidos habrían desarrollado una actividad sostenida de venta de droga en el barrio, lo que motivó el despliegue de tareas de inteligencia durante un período prolongado para reunir evidencia directa.

La droga y los elementos que sustancian el procedimiento policial, fueron incorporados a la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737..

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación indicaron que el procedimiento se enmarcó en las políticas de lucha contra el narcotráfico y destacaron el trabajo coordinado de la Policía Federal Argentina en la provincia de San Juan, en su rol de auxiliar de la Justicia.

La difusión del operativo fue autorizada por la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del fiscal Francisco Maldonado, con la intervención de la auxiliar fiscal Carolina Menéndez.