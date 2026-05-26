La patinadora sanjuanina Sara Toia consiguió la clasificación a la Final de la Artistic World Cup 2026 luego de completar las dos semifinales del circuito internacional organizado por World Skate.

La representante de San Juan integra el seleccionado argentino y compite en la disciplina Solo Dance Juvenil WS. Gracias a los resultados obtenidos en las dos etapas clasificatorias del campeonato, logró mantenerse en el primer puesto de la clasificación general y aseguró su presencia en la instancia decisiva del torneo.

Toia había iniciado el circuito internacional con un destacado desempeño en la Serie I disputada en Buenos Aires, donde se consagró campeona de la categoría. Luego sostuvo el liderazgo del ranking tras la Serie II desarrollada en Alemania, resultado que le permitió mantenerse entre las mejores patinadoras del mundo.

La sanjuanina se destacó en el Solo Dance Juvenil WS.

La final del campeonato internacional se realizará en Cesena, Italia, entre el 30 de mayo y el 7 de junio. En esa competencia participarán únicamente las ocho mejores deportistas del ranking mundial de la categoría Juvenil WS.

La sanjuanina representa al Fantasías Club y a la Federación Sanjuanina de Patín, además de formar parte del seleccionado nacional argentino que participa del circuito internacional de patinaje artístico.

El torneo organizado por World Skate reúne a las principales figuras del patinaje artístico mundial y forma parte de uno de los calendarios más importantes de la disciplina.