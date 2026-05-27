Los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini decidieron este martes iniciar una toma por tiempo indeterminado en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión fue votada en asambleas realizadas durante la mañana y comenzó a aplicarse al finalizar el turno vespertino. Según informaron los centros de estudiantes, la medida busca visibilizar el conflicto presupuestario que atraviesa el sistema universitario nacional y reclamar una recomposición salarial para docentes y trabajadores del sector.

La ocupación de ambos establecimientos se realizará con permanencia de estudiantes dentro de los edificios, aunque las actividades no quedarán completamente suspendidas. En paralelo, se organizarán clases públicas y debates abiertos.

Francisco Pitrola, presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, explicó que la continuidad de la medida será evaluada diariamente mediante asambleas. Además, sostuvo que el objetivo es “visibilizar la crisis y defender la educación pública”.

El principal reclamo apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y promulgada en octubre de 2025, cuya aplicación permanece frenada por decisiones judiciales vinculadas al presupuesto.

Mientras tanto, el Gobierno nacional impulsa un nuevo proyecto que condiciona las actualizaciones presupuestarias a determinados índices de inflación.

El conflicto también suma presión desde el sector docente. La Federación de Docentes de las Universidades anunció un paro nacional de 24 horas para este viernes con el objetivo de reclamar la apertura de paritarias y mejoras salariales.

La medida se suma a otras acciones impulsadas por gremios universitarios como Conadu y Conadu Histórica, que vienen realizando movilizaciones y clases públicas desde 2024.

Desde los centros de estudiantes señalaron que la pérdida del poder adquisitivo docente y los problemas de infraestructura afectan directamente el funcionamiento de las instituciones educativas dependientes de la Universidad de Buenos Aires.

En paralelo, docentes, no docentes y estudiantes realizaron actividades frente al Palacio de Tribunales para reclamar una resolución judicial sobre la implementación de la ley.