Desde hace bastante tiempo, Esteban Muñoz -conocido popularmente como El Duende de la Guitarra- venía pergeñando la idea en desarrollar un espacio propio para congregar a gran parte de la comunidad musical local y también de la región de Cuyo.

El proyecto tomó forma y ahora avanza en serio, puesto que este fin de semana terminaron de grabar su episodio piloto por la señal de Del Sur TV.

“El Clan del Duende”, es un magazine musical conducido por Muñoz y otros colaboradores en un panel de cuatro integrantes, que toma además, varios elementos del “streaming” (actualmente está de moda) y que tendrá varios segmentos, entrevistas y un certamen para talentos emergentes.

Este espacio en la televisión local, les dará un aire fresco y una ventana abierta a numerosas expresiones de la música local, no solo folklore, también géneros como el rock, el tango, la música tropical, entre otros.

Al respecto, Muñoz habló con DIARIO HUARPE y dio detalles de esta nueva etapa profesional, en el que se pondrá a conducir un ciclo audiovisual nuevamente. Hace tres años atrás, estuvo al frente del programa "Al fogón de San Juan", por Canal 8 y posteriormente tuvo otro espacio similar en Telesol junto a Giselle Aldeco.

En el equipo estará también, Danilo Espejo, Jaime Muñoz y Eduardo de Simone: “son los que están comprometidos con la causa. Son la sangre joven con miles de seguidores. La idea es, en estos programas, dar luz a las historias que tienen en sus carreras. Cómo le fue a Jaime, por ejemplo, cuando estuvo en La Voz Argentina y anécdotas de todo lo que han vivido”.

En el certamen musical, la producción realizará una convocatoria próximamente por redes sociales para solistas y que puedan asistir al estudio y hacer sus interpretaciones en vivo.

“Lo importante, es que la gente elegirá quienes continúen. Cuando lleguen a la final, los solistas puedan ganar el premio de grabar un EP y poder publicarlo. Queremos generar un gran movimiento a través de todo esto, convocando no solo a los de aquí, también a músicos de Mendoza, de La Rioja, de San Luis. La verdad, queremos darles la oportunidad de mostrarse con lo que tienen para dar”, contó El Duende.

En una suerte de “fogón familiar”, el Duende y sus colaboradores desarrollarán una dinámica entretenida en el panel. “Buscamos generar oportunidades a muchos músicos que no disponen de los medios físicos para hacerse visibles. En parte, queremos fomentar la cultura para que los artistas puedan sumar ingresos y chances laborales”, detalló el guitarrista.

“Encarar algo como esto, nos da fuerza para seguir peleando y apostando a la música sanjuanina. Al margen que nosotros defendemos a capa y espada a la tonada, también queremos darle el lugar que se merecen todas las expresiones musicales de nuestra tierra, porque existe una diversidad muy rica de sonidos”, remarcó El Duende.

Ante muy pocos espacios en los medios de comunicación que hablen de música local y en especial, del folklore cuyano, El Duende de la Guitarra y su equipo trabajan justamente para ofrecer una propuesta diferente y auténtica.

El ciclo se emitirá todos los sábados a las 23 hs. por YouTube, Del Sur TV en el canal 36.4 de TDA y por Kick.