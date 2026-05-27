La Policía Federal Argentina realizó un allanamiento en la ciudad de San Juan y detuvo a un joven de 19 años, en el marco de una investigación nacional por presuntas estafas millonarias vinculadas al acceso ilegal a bases de datos del Renaper.

El domicilio allanado está ubicado en calle 25 de Mayo al 260 aproximadamente en la Capital de San Juan.

El procedimiento se llevó a cabo este martes al mediodía en un domicilio ubicado sobre calle 25 de Mayo, al este, en Capital, como parte de un operativo simultáneo que incluyó múltiples allanamientos en distintos puntos del país. La causa apuntó a desarticular una organización de hackers que habría accedido de manera indebida al Registro Nacional de las Personas para cometer fraudes económicos, tanto contra estados provinciales como contra particulares, y se analizaba si también existieron maniobras contra el Estado nacional.

Según trascendió, la investigación se inició en 2025 y avanzó a partir del análisis de datos que permitió identificar posibles conexiones en diferentes jurisdicciones. En ese contexto, los investigadores federales llegaron hasta el domicilio sanjuanino, donde concretaron el allanamiento bajo una orden judicial.

No trascendió la edad del detenido hasta que se confirme su situación procesal.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron a un joven de 19 años, señalado como presunto integrante de una red nacional de expertos informáticos que habría participado en maniobras de estafa y saqueo de cuentas. Las víctimas, de acuerdo a las primeras hipótesis, habrían sido seleccionadas a partir de información obtenida de la base de datos del Renaper.

Los uniformados secuestraron por órden judicial, diferentes equipos informáticos en el domicilio.

En el lugar, el personal policial secuestró diversos dispositivos informáticos, entre ellos CPU, notebooks, teléfonos celulares y memorias de almacenamiento. Todo el material quedó sujeto a peritajes técnicos que buscaron determinar si el detenido tuvo participación directa en las maniobras investigadas.

El procedimiento se desarrolló bajo un fuerte hermetismo, debido al carácter federal y la magnitud de la causa. Desde la delegación local de la Policía Federal Argentina evitaron brindar detalles mientras se ejecutaba el operativo y señalaron que aguardarán directivas de las autoridades nacionales para ampliar la información.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que, hasta el momento, el joven detenido sería el único implicado en la provincia de San Juan. Tras su aprehensión, quedó alojado en sede policial a la espera de una resolución judicial que definiera su situación procesal.

La causa investiga presuntas defraudaciones de gran escala en distintas provincias, con montos que aún no fueron precisados oficialmente. Se esperaba que en los próximos días las autoridades nacionales de la fuerza emitan un comunicado con detalles sobre el avance de la investigación y los resultados de los operativos desplegados en todo el país.