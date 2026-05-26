UPCN eligió a San Juan como sede de su Congreso Nacional y de la reunión del Consejo del gremio estatal más importante del país, en un encuentro que reunirá a cerca de 240 dirigentes sindicales provenientes de distintas provincias.

El anfitrión será José Villa, quien recientemente fue reelecto al frente de la seccional sanjuanina y tendrá a su cargo la organización de las actividades previstas durante tres jornadas.

Desde el sindicato confirmaron además la presencia del secretario General nacional de UPCN, Andrés Rodríguez, uno de los principales referentes sindicales del país.

Las delegaciones comenzarán a arribar a la provincia el miércoles 27 de mayo, distribuidas en distintos colectivos y horarios entre la mañana y la tarde. El despliegue marcará uno de los encuentros sindicales más importantes del año para San Juan.

La agenda continuará el jueves 28 con reuniones internas y visitas institucionales previstas para la mañana. Más tarde, desde las 18, se desarrollará la reunión del Consejo nacional del gremio en el Hotel Alkázar, actividad reservada exclusivamente para las autoridades designadas de la organización sindical.

Ese mismo jueves por la noche, desde las 21, se realizará una cena institucional en el Club Sirio Libanés, donde participarán dirigentes gremiales y representantes nacionales de UPCN.

El momento central llegará el viernes 29 con la apertura formal del Congreso Nacional, prevista para las 10 en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán.

Allí se reunirán representantes sindicales de todo el país para debatir distintos temas vinculados a la realidad de los trabajadores estatales y el funcionamiento interno del gremio.

Tras el cierre de las deliberaciones, las delegaciones compartirán un almuerzo de camaradería en la finca La Pintada, donde concluirán oficialmente las actividades organizadas por la seccional sanjuanina.

La realización del Congreso Nacional posicionará durante esta semana a San Juan como epicentro de la actividad sindical estatal argentina y volverá a mostrar el peso político e institucional que mantiene la conducción local de UPCN dentro de la estructura nacional del gremio.