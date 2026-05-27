El calendario comercial de San Juan tiene una fecha límite marcada: el próximo 28 de mayo. Ese día, la cadena Hiper Libertad cerrará definitivamente sus puertas tras casi 27 años de permanencia en la provincia. La empresa confirmó la fecha a través de sus redes sociales, señalando el fin de una etapa que comenzó con la inauguración de su primera tienda el 29 de septiembre de 1999.

El cese de actividades del 28 de mayo es el paso necesario para iniciar la transición hacia una nueva administración. Según la información difundida por la compañía, La Anónima tomará el control de 12 sucursales en todo el país, incluida la de San Juan, a partir del 10 de junio. Durante este intervalo, los locales se prepararán para la reapertura bajo la nueva firma.

Comunicado oficial.

Es importante precisar que el traspaso no es total a nivel nacional. Mientras que el local de San Juan cambia de dueño, las sucursales ubicadas en las provincias de Chaco y Mendoza no forman parte del acuerdo y no se integrarán a la red de la cadena patagónica.

La Anónima, que cuenta con más de 118 años de trayectoria y presencia en más de 90 ciudades, desembarcará en el predio sanjuanino con su propia propuesta de productos y ofertas una vez concluido el proceso que inicia formalmente con el cierre del 28 de mayo. En su mensaje de despedida, Libertad agradeció a sus clientes por el acompañamiento durante casi tres décadas de actividad en el mercado local