Un hombre fue condenado este jueves a seis años de prisión por el abuso sexual con acceso carnal cometido contra una niña de solo seis años. La pequeña era hija de un amigo suyo, que había lo había ido a visitar y se quedó a dormir en su casa de Bermejo.

Los hechos ocurrieron el 23 de abril de 2022 y este 30 de marzo confirmaron la condena. El sujeto, de quien no difundieron su identidad, todavía no fue detenido ni llevado al penal porque la condena no se encuentra firme, aunque el juez de primera instancia consideró que era culpable.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Según la denuncia, una pareja con sus dos hijos, un niño y una niña, viajó hasta Bermejo para la Fiesta de San Expedito. En esta localidad vive el condenado por abuso y su esposa, que fue quien lo denunció en primera instancia, a quienes los padres de la pequeña que fue ultrajada conocen.

Durante la madrugada, los invitados volvieron antes a la vivienda y se quedaron solos, ya que habían estado hasta las 2 de la mañana en los festejos. El padre de la niña y su hermano se quedaron dormidos y no se dieron cuenta de que cerca de las 4 la niña se levantó.

La pequeña contó que quería cerrar la puerta del auto de su padre, que se encontraba abierta. Pero cuando se dirigía a hacer esto volvió de la fiesta solo el dueño de casa, quien la interceptó y por la fuerza la metió al vehículo para violarla.

En ese momento llegó al lugar la esposa del ahora condenado por abuso, quien se dio cuenta de lo que estaba pasando, rescató a la niña y fue la primera en denunciar a su marido. Este testimonio, además de las declaraciones frente a las especialistas de la niña, fueron las pruebas principales contra el acusado, quien recibió condena en el Sistema Acusatorio.

Publicidad

Si la sentencia queda firme, el hombre deberá pasar seis años preso por el delito de abuso sexual con acceso carnal con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima.