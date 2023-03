En Tribunales se vivió un nuevo capítulo del caso Mario Parisí, el funcionario judicial acusado de ejercer violencia de género contra su expareja. Este martes la Justicia anuló el fallo contra el funcionario y ahora un nuevo juez deberá tomar la causa extendiendo el fallo.

La resolución tuvo lugar una audiencia en la Sala I del Palacio de Tribunales que podría tener un gran impacto en el futuro del funcionario judicial Mario Parisí, quien enfrenta cargos por violencia de género contra su expareja, María Fernanda Sánchez.

La audiencia fue convocada para tratar la apelación presentada por la defensa de Parisí contra el fallo del juez Matías Parrón del 1 de diciembre de 2022, en el que se rechazó la solicitud de probation del acusado por el delito que se le imputa. Los abogados defensores de Parisí, Fernando Castro y Nasser Uzair, presentaron su apelación ante el Tribunal de Impugnación argumentando que el fallo de Parrón no era justo. El Tribunal de Impugnación les dio la razón, anulando el fallo y ordenando que otro juez de Garantías, distinto a Matías Parrón, revise la solicitud de probation de Mario Parisí.

El abogado defensor de la denunciante, Reinaldo Bedini, explicó que el Tribunal de Impugnaciones había dictaminado que el fallo de primera instancia carecía de motivación en la denegación de la solicitud de probation.

La sentencia resultó controvertida porque, si bien indicaba que carecía de motivación, no explicaba por qué, por lo que se ordenó que otro juez dictamine la sentencia. Además, Bedini señaló que el Tribunal de Impugnación también había dictaminado la inconstitucionalidad del artículo de la Ley Procesal de San Juan que requiere un acuerdo fiscal para conceder la probation.

El caso, que viene sin resolución desde el 2021, sigue sin definiciones. Ahora el juez que le toque deberá ver desde el principio la causa de violencia de género. Bedini declaró que es una situación dilatoria sin precedente y que además no se dictó un tiempo en que deba tomar el caso el nuevo juez.

“La Justicia me falta el respeto”

Fernanda Sánchez, la denunciante, comentó al móvil de Canal 13 San Juan que “al principio tenía miedo, antes de hacer la denuncia, por el cargo que ocupaba, por los amigos que podía tener. Pero con el tiempo fui perdiendo el miedo, me fui empoderando. Lo que no se va es la bronca”. La mujer estuvo fuera de Tribunales acompañada por el colectivo feminista "Ni Unx Menos".

“Porque él precisamente un cariñito no me ha hecho. Yo recibí golpes, patadas, escupidas, quiso herirme con un cuchillo. Y no faltó la violencia verbal”, relató.

Sánchez hizo hincapié en la burocratización de la causa. “No sé por qué en este caso no hay celeridad”, declaró. ”Después tuve aguantar que me quieran apretar. Me pidieron que cambiara mi declaración”, agregó.

“Yo siento burla. Siento que la Justicia se burla de mí”,cerró Sánchez.

La historia sin fin

El caso comenzó con irregularidades. Desde el principio, cuando se denunció, se tardó 24 horas en ir hasta el lugar de la escena del crimen denunciado.

En el medio de la investigación se sobreseyeron al funcionario judicial Juan Pablo Ortega y al médico Jorge Gil en la causa que investiga al extitular de la Unidad Conclusiva de Causas, Mario Parisí, por ser cómplices del acusado.

Ambos hombres eran investigados en la causa por el presunto encubrimiento de Parisí, con quien mantienen una relación de amistad. Precisamente este lazo es el que mencionaron respectivas defensas bajo la letra del artículo 277 del Código Penal, que establece una excusa absolutoria de pena a favor de las personas que se encuentren en una cierta situación jurídica, en el caso de la condición de amigos íntimos.

En noviembre del 2022 se sobreseyó a Parisí en la denuncia que se dio en plena investigación por publicar estados intimidantes en su WhatsApp cuando lo tenía netamente prohibido por un juez.

La última audiencia fue el pasado miércoles 8 de marzo que se llevó a cabo sin la presencia de Parisí, que tiene una licencia por parte psiquiátrico para hacer reposo del trabajo. Fuentes judiciales explicaron que su presencia no era importante en el acto procesal, ya que era ratificar la postura planteada en primera instancia.

En la mañana de hoy, en la que se esperaba tener un paso en la que la denunciante buscaba que se le negara la probation y se dictara una condena, vuelve a dilatarse y ser incierta la resolución de la causa.