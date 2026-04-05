El juicio por el hundimiento del ARA San Juan sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que la querella denunciara la existencia de un “pacto de silencio” dentro de la Armada Argentina y anticipara que pedirá procesamientos por falso testimonio contra varios de los testigos.

La acusación fue planteada por la abogada Valeria Carreras, representante de los familiares de los 44 tripulantes, quien advirtió que no permitirá “una mentira más” en el proceso judicial que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos.

Según la querella, existe un “espíritu corporativo” dentro de la fuerza que busca obstaculizar el esclarecimiento de lo ocurrido, a través de declaraciones contradictorias o evasivas por parte de algunos testigos.

Uno de los puntos más cuestionados gira en torno al estado del submarino antes de su última misión. En ese sentido, Carreras apuntó contra testimonios que intentaron minimizar fallas técnicas clave, como el vencimiento de los filtros de aire utilizados para depurar dióxido de carbono. “Decir que no se vencen es faltarle el respeto a las víctimas”, sostuvo.

Otro eje central del debate es la válvula conocida como Eco 19, señalada como el punto de ingreso de agua que habría provocado el incendio en las baterías. La querella presentó pruebas para descartar que su apertura haya sido accidental y apuntó a una posible responsabilidad en la cadena de mando.

En este contexto, la estrategia de la acusación se enfoca en detectar contradicciones y avanzar con denuncias por falso testimonio, en un proceso que busca determinar responsabilidades en una de las mayores tragedias de la historia reciente argentina.

En los próximos días, el juicio entrará en una etapa clave con la declaración de familiares de las víctimas, quienes podrían aportar nuevos elementos para esclarecer lo ocurrido.