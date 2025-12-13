La respuesta de Soledad Pastorutti tras ser acusada de robamaridos

Soledad Pastorutti se encontró en el centro de un inesperado escándalo luego de que Vanesa Carbone, la esposa de Lucho González, quien fuera participante de su equipo en La Voz Argentina, la acusara de haber tenido conductas “desubicadas” con su marido. Esta polémica surgió aproximadamente un mes y medio después de la finalización del reality. Carbone denunció públicamente que, durante cuatro meses, soportó comentarios “personales” de La Sole hacia González que, a su juicio, sobrepasaban los límites profesionales.

Las frases que Carbone mencionó, tales como “yo amo a Lucho”, “estoy enloquecida con Lucho” y “duermo con frazada de Lucho”, habrían sido interpretadas por ella como intentos de coqueteo. No obstante, las devoluciones que la cantante brindó durante la emisión de los programas siempre estuvieron centradas estrictamente en lo artístico, destacando la calidad vocal y el desempeño profesional del participante.

Lejos de alimentar el conflicto, Soledad Pastorutti optó por una respuesta breve pero firme. En diálogo con los medios, aseguró que “No sé qué flasheó”, agregando: “Nada me sorprende en este mundo. Yo estaba con mi marido viendo la tele y vi el titular”.

La artista dejó claro que el asunto no le afecta, enfatizando: “No pasa nada, cuando las cosas no son verdad… Hablemos de otra cosa, que el fin de eso es justamente que hablemos del tema. A mí esto no me lastima ni me angustia". De esta forma, la cantante evitó dar fama a quienes la acusaron.

La Sole remarcó su posición de no escalar la situación a instancias judiciales. Declaró: “Jamás accionaría legalmente contra ella porque no perdería el tiempo en nada de eso. Estoy muy enfocada en mi vida y en mi carrera”. Con tranquilidad, Pastorutti lamentó que este tipo de situaciones enturbien un formato que disfruta profundamente, señalando que “La Voz es un ciclo hermoso y a él lo respeto mucho como artista, pero no entendí”.

Finalmente, la cantante explicó que su distancia con los concursantes es intencional, concluyendo: “Siempre, con los participantes de La Voz, nos conocemos todos, pero esta vez no lo hice para que no parezca que hay favoritismo. Estar en la tele genera estas cosas, yo no tengo relación con ellos”.