Le detectaron una peligrosa bacteria a un reconocido queso cremoso

Una advertencia crítica fue emitida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tras la detección de una bacteria peligrosa en un lote de queso de pasta blanda de consumo masivo en Argentina. La autoridad sanitaria subrayó que, aunque el producto ya superó su período de aptitud, persiste un riesgo residual para aquellos consumidores que lo hayan conservado más allá de su fecha de vencimiento, especialmente si lo mantuvieron mediante congelación.

El organismo alertó sobre la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en el producto Cremón doble crema, marca La Serenísima. Este hallazgo surgió en el marco de la vigilancia genómica llevada a cabo por el Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, que identificó un conglomerado de casos vinculados a muestras de queso remitidas previamente por el laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

El informe técnico de Senasa, con fecha del 9 de diciembre de 2025, especificó que el producto contaminado es el Cremón doble crema, peso neto 500 g, correspondiente al lote 2703. Este queso fue elaborado el 3 de julio de 2025 y su vencimiento oficial fue el 11 de septiembre de 2025. La producción corrió a cargo de la firma MASTELLONE HNOS S.A. en su establecimiento ubicado en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires.

Bajo la supervisión del Senasa, la empresa realizó una investigación interna para identificar el foco de contaminación y proceder a su eliminación. Además, se llevó a cabo el recupero total y la posterior destrucción de los quesos del lote 2703 en todo el mercado nacional, e implementó medidas de control adicionales para prevenir futuros incidentes.

La Anmat recordó que la Listeriosis es una infección producida por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes. Este microorganismo tiene la capacidad de encontrarse tanto en el agua como en el suelo. Una característica preocupante es su habilidad para desarrollarse a temperaturas bajas, como las de los refrigeradores, aunque sí se elimina al cocinar los alimentos. Los alimentos más implicados en brotes de esta enfermedad son lácteos elaborados con leche sin pasteurizar, fiambres y embutidos de carnes y aves, vegetales crudos, y pescados crudos o ahumados.

Los signos de la listeriosis varían e incluyen escalofríos, sensación de cansancio, malestar estomacal, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea. El período de incubación máximo de la bacteria es de setenta días, con un promedio de tres semanas, aunque el tiempo entre el contagio y el inicio de los síntomas puede extenderse hasta dos meses. En los cuadros más graves, la enfermedad puede evolucionar hacia meningitis, septicemia, y provocar abortos en mujeres embarazadas.

El riesgo es particularmente alto para personas inmunosuprimidas y mujeres embarazadas. Los grupos más vulnerables que corren mayor peligro de enfermarse tras el consumo de alimentos contaminados son: mujeres embarazadas (pueden transmitir la listeriosis al feto con riesgo de parto prematuro o aborto), recién nacidos, adultos mayores y personas con sistemas inmunes debilitados, incluyendo pacientes con VIH, cáncer o aquellos que reciben medicación inmunosupresora,.

La Anmat instó a quienes aún posean en su poder el lote 2703 del queso Cremón doble crema, peso neto 500 g, ya sea fraccionado o congelado, a abstenerse completamente de consumirlo.

Además de la precaución específica con el lote contaminado, las autoridades sanitarias recuerdan las medidas básicas de prevención e higiene para evitar la listeriosis: lavarse las manos con agua y jabón durante un mínimo de 20 segundos antes y después de manipular cualquier alimento; limpiar minuciosamente todas las superficies y utensilios de cocina, como cuchillos, tablas para picar y mesadas, que hayan estado en contacto con alimentos frescos; y lavar todos los vegetales crudos antes de su consumo.