Trump confirmó que bombardeará Venezuela en la lucha contra el narcotráfico

Estados Unidos se prepara para escalar su campaña militar contra el tráfico de estupefacientes con la inclusión de operaciones terrestres focalizadas. Esta decisión, anunciada por Donald Trump, constituye una nueva etapa que complementa la ofensiva naval que Washington ya estaba desplegando en el Caribe y en zonas adyacentes a Venezuela. El mandatario subrayó que, si bien mencionó al país latinoamericano, los objetivos claros de las operaciones serán los responsables directos del tráfico de estupefacientes hacia Norteamérica.

Trump explicó que esta ampliación de la estrategia surge tras haber obtenido resultados considerados positivos en el control marítimo del narcotráfico. El presidente citó cifras que indicaban que las operaciones navales en el Caribe y en aguas cercanas a Venezuela habían permitido interceptar el 96% de las drogas que buscaban ingresar a Estados Unidos por vía marítima. Al respecto, sostuvo: “Cada uno de esos barcos que ves es derribado”. El mandatario aseguró que esta intensa campaña naval habría logrado salvar alrededor de 25 mil vidas estadounidenses.

No obstante, Trump advirtió que el esquema marítimo comenzó a mostrar sus limitaciones, dado que las redes criminales han comenzado a buscar nuevas rutas para el traslado de estupefacientes. Ante este escenario, el mandatario anunció el giro estratégico hacia las acciones en tierra.

El presidente afirmó que la transición a las operaciones en tierra será más sencilla: “Ahora comenzaremos por tierra y por tierra es mucho más fácil”. El objetivo final de la Casa Blanca es desarticular a los cárteles y organizaciones transnacionales que, según afirmó Trump, son responsables de provocar hasta 300 mil muertes anuales en Estados Unidos a causa del consumo de drogas.

Al detallar el alcance de esta estrategia, Trump insistió en que el foco está en los criminales, no en un país en específico. Durante una declaración en la Casa Blanca, el mandatario afirmó: “No se trata solo de bombardeos de tierra en Venezuela. Se trata de bombardeos de tierra contra gente horrible que trae drogas y mata a nuestro pueblo”. Posteriormente, reiteró su postura: “No son solo ataques terrestres en Venezuela. Son ataques terrestres contra personas horribles que traen drogas y matan a nuestra gente”.