Cultura > Emotivo
Adam Pearson: el actor con neurofibromatosis que brilló en los Oscar
POR REDACCIÓN
En la 98.ª edición de los Premios Oscar, el actor británico Adam Pearson capturó la atención global por su compromiso con la visibilización de la neurofibromatosis tipo 1. Esta condición genética poco frecuente, que afecta a una de cada 2500 personas y genera tumores en el sistema nervioso o manchas en la piel, marcó su vida desde la infancia.
Pearson creció en Croydon junto a su hermano gemelo Neil, siendo idénticos hasta que a los cinco años un golpe en la cabeza inició los síntomas. A los ocho años, cuando los tumores ya deformaban su rostro, recibió el diagnóstico de la enfermedad por la que se ha sometido a 30 cirugías.
Su trayectoria cinematográfica inició con Jonathan Glazer en Under the Skin, junto a Scarlett Johansson, y continuó con filmes como Chained for Life (2019), Eugenics: Science's Greatest Scandal (2019) y A Different Man (2024).
En su primera vez en la gala de Hollywood, vistiendo un traje Amiri, accesorios Montblanc y Jimmy Choo, junto a un broche de Past and Precious, el actor expresó en Instagram: “Si le hubieras dicho al joven Adam que había estado en el premio Oscar sentado con varios actores que creció viendo, pero como uno de sus compañeros, nunca te hubiera creído”.
Su presencia se volvió viral y recibió el apoyo de seguidores que comentaron: “También soy un niño de Croydon. Solía vivir South End, Thornton Heath y Addo. ¡Te he visto muchas veces durante muchos años y es increíble verte haciendo cosas fantásticas!”. El público también manifestó en redes sociales: “¡Tan impresionante! ¡Y me encanta el traje!" y “Espero que tengas un muy merecido y fabuloso momento”.