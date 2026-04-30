El Servicio Meteorológico Nacional suspendió el paro previsto, aunque confirmó que se llevará adelante una jornada de protestas que podría impactar en la normal operación aérea.

La decisión de dejar sin efecto la medida de fuerza evitó una paralización total de los servicios, pero desde el organismo anticiparon que continuarán los reclamos mediante acciones que podrían generar demoras y complicaciones en algunos vuelos.

El conflicto se da en el marco de un reclamo laboral por mejoras en las condiciones de trabajo y salariales, lo que mantiene en alerta al sector aeronáutico.

Si bien no se prevén cancelaciones masivas, las autoridades advirtieron que podrían registrarse demoras debido a la menor operatividad en algunas áreas clave vinculadas a la actividad aérea.

Desde el sector recomiendan a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de viajar y mantenerse informados ante posibles cambios en los horarios.

El escenario se mantiene abierto, con negociaciones en curso y la posibilidad de nuevas medidas si no se alcanzan acuerdos entre las partes involucradas.